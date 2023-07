「楽天市場」、OMO型ポップアップイベントを二子玉川で開催 人気のアウトドアグッズを展示

楽天グループは7月15日、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」において、OMO型ポップアップイベント「Outdoor Market ”THE POP UP” by Rakuten」を「二子玉川ライズ スタジオ&ホール」にて期間限定開催する。これに先立ち、本イベントと連動した特設ページ「SPORTS and OUTDOOR DAY by Rakuten」公開した。

楽天グループは、7月15日~16日の2日間、「楽天市場」のOMO型ポップアップイベント「Outdoor Market ”THE POP UP” by Rakuten」を「二子玉川ライズ スタジオ&ホール」開催する。

夏休みに向けて、「楽天市場」に出店するアウトドア関連商品を取り扱う8店舗がブースを設け、夏のレジャーで活躍するアウトドアグッズ250商品以上を紹介する。

来場者は、店頭に展示するバーコードをスマートフォンで読み取ることで、「楽天市場」の各店舗の商品ページに遷移し、商品情報の詳細の確認や、オンラインでの購入が可能。また、テントの設営や最新アウトドアチェアの体験、キャンプで楽しめるグルメの試食などのアウトドアに関する体験コンテンツを楽しむこともできる。

ポップアップイベントの開催に先がけ、7月5日には、特設ページ「SPORTS and OUTDOOR DAY by Rakuten」を公開。7月14日~17日の期間、事前にエントリーのうえ、対象のスポーツおよびアウトドア関連商品を購入すると、ポイント進呈率が最大で通常の5倍となるポイントアップイベントを開催する。対象のアイテムは、「楽天市場」でスポーツおよびアウトドア関連商品を販売する対象33店舗の全商品およそ75万点以上。

さらにエントリーのうえ対象商品を購入した人に、プロゴルファーによるゴルフレッスンや大人気キャンプ場の非公開サイト宿泊権など、夏のレジャーをより楽しめる特別な体験を抽選でプレゼントする。