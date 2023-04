コーヒーのサブスクなどを展開するPOST COFFEE(ポストコーヒー)は4月3日、自社ECサイト内に、冷凍パンのサブスク「パンスク」とのコラボページをオープンした。各サービスの紹介やクーポン配布などのキャンペーンを、5月31日まで実施する。

コラボキャンペーン「FIND YOUR NEW ROASTERY AND BAKERY(ファインド・ユア・ニュー・ロースタリー・アンド・ベーカリー)」は、「新しいベーカリーとロースターに巡り合う」をコンセプトにしているという。コーヒーのサブスクと、パンのサブスクという親和性の高さを生かし、顧客の相互誘引を見据えているようだ。

キャンペーンページでは、両方のサブスクが、最初の2カ月が1000円引きとなるクーポンの配布も行っている。