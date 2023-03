花王、AI活用の肌測定サービス「肌レコ」開始 「My Kao」内のビューティコミュニティで提供

花王は3月30日、生活者と直接つながる双方向のデジタルプラットフォーム「My Kao」(マイ カオウ)内のビューティコミュニティサイト「Kao Beauty Brands Play Park」において、自社研究知見を取り入れた、AI活用による肌測定サービス「肌レコ」の運用を開始した。本サービスでの体験を起点とし、顧客との双方向のつながりのより一層の深化を目指す。

花王では、2022年12月15日より、「知る」「体験する」「買う」「創る」の4つの機能からなる双方向のデジタルプラットフォーム「My Kao」を運営。「My Kao ID」というOne-IDで顧客とつながり、深く理解することで、さまざまなUX(顧客体験)の提供を目指して運用している。

このほど「My Kao」内のビューティコミュニティサイト「Kao Beauty Brands Play Park」において、AIを活用した肌測定サービス「肌レコ」の運用を開始した。利用者は、自身のスマートフォンで顔画像を自撮りするだけで、肌年齢のほか、肌のなめらかさ、透明感、ほうれい線の目立ち度、ハリ、などの合計13指標のスコアを測定可能。結果に則したお手入れ方法やアドバイスも表示される。

「肌レコ」では、花王の皮膚科学やメイクアップの研究知見をもとに開発された「Kirei肌AI技術」「ハリAI解析技術」を採用。研究員による目視評価の知見をAIに取り入れ予測させる技術と、外部技術をかけ合わせ、独自の測定ロジックを構築している。

継続利用すると「肌レコマイル」が貯まり、さまざまなキャンペーンの応募ができるなど、ゲーム的な要素も取り入れており、”続けたくなる肌測定”を目指し、1人ひとりのなりたい”きれい”に寄り添っていく考えを示した。

「肌レコ」での測定データは、購買履歴などとともに顧客ごとのデータとして「My Kao ID」でつながり、「くらしビッグデータ」として蓄積される。「My Kao」内の全コンテンツで情報が連携されるため、例えば、美容の専門家との相談サービス「プロに聞く」の1対1でのカウンセリングでは、これまでの「肌レコ」での肌測定データや購買履歴などをもとにした、よりパーソナルなスキンケアや美容のアドバイスを受けることできる。さらにそのアドバイスに基づいた化粧品をECサイト「My Kao Mall」で購入することも可能だ。

美容についての情報提供、肌の測定コンテンツ、美容の専門家への相談、おすすめ商品情報といった一連を「My Kao」を通じて提供していくことで、これまでにない新たな顧客体験を創造するとしている。また、「肌レコ」で得られたデータや知見は、商品開発や接客サービス品質向上などに活用し、顧客へ新たな価値として還元していく考えを示した。

花王グループは、2021年より「未来のいのちを守る~Sustainability as the only path」をビジョンに掲げた中期経営計画「K25」を推進している。その中で、重要なテーマとして掲げた「投資して強くなる事業への変革」に向けてでは、モノづくりとマーケティングの大改革として、この双方向デジタルプラットフォーム「My Kao」の運用を位置づけている。今後も「My Kao」を通じ、パーソナライズされた体験価値提供の強化を図ることにより、製造業から「UX創造企業」へと変革を目指していくとしている。