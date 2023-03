トランスコスモス、アイスタイル子会社のOver The Borderと資本業務提携 中国への越境販売支援事業を強化

トランスコスモスは3月1日、Over The Border Inc.と、日本から中国に向けた越境販売支援事業の拡充に向け、資本業務提携を締結した。日本企業の「抖音電商全球購(Douyin EC Global)」旗艦店出店支援と、運営代行サービスを立ち上げ、中国への越境販売支援事業の強化を図った。

トランスコスモスは、顧客企業の越境ECを活用した海外販路拡大をサポートしており、中国市場向けに「天猫国際」「JD worldwide」、ASEAN市場向けに「Lazada」「Shopee」など、越境ECプラットフォームを活用した旗艦店出店支援と運営代行業務を展開している。長きにわたる事業展開の結果として、国際間でのEC事業における業務ノウハウをもとに、ECサイト構築・運用、受注管理、問い合わせ対応、国際物流まで、ワンストップで対応することができる。

このほど、日本最大級のコスメ・化粧品・美容の総合情報サイトを運営するアイスタイルの連結子会社であるOver The Borderと資本業務提携を締結した。

Over The Borderは、「抖音電商全球購(Douyin EC Global)」において化粧品セレクトショップ「@cosme(アットコスメ)海外旗艦店」を2021年より運営。主に在日海外インフルエンサーと提携した越境ライブコマース事業を運営し、アカウント開設から約1年で15万を超えるフォロワーを醸成している。月間で2千回を超えるライバータイアップを実施するなど、日本から中国に向けた日系コスメブランドのPRとEC販売に取り組んでいる。

両社は本提携に基づき、トランスコスモスの旗艦店出店支援と運営代行のノウハウと、Over The Borderの「抖音電商全球購(Douyin EC Global)」における越境ライブコマースの運営ノウハウを活かし、日本企業の「抖音電商全球購(Douyin EC Global)」旗艦店出店支援と運営代行を行う「抖音電商全球購(Douyin EC Global) Partner事業」を立ち上げた。ライブコマースは、中国国内のECのみならず、越境での販売チャネルとしても存在感を高めており、ブランドの中国進出にとって欠かせないものになりつつあるとし、日本から中国に向けた越境販売支援事業の強化をはかっていく考えを示した。

今回の提携、取り組みにあたり、抖音電商全球購(Douyin EC Global)Japan シニアBDディレクター 黄益氏は、「日本最大級のコスメ・化粧品・美容の総合情報サイトの運営に加え、化粧品の販売も広く手掛けるOver The Borderと、ネットからリアルまで企業と消費者をつなぎ、高いEC運営経験をもつトランスコスモスが提携し、我々『抖音電商全球購(Douyin EC Global)』のビジネスに参画されますこと、大変うれしく思います。『抖音電商全球購(Douyin EC Global)』は、現在中国ECマーケットから大変注目されている越境EC成長チャネルですので、ぜひ日本のブランド様へ良いご提案とサービスの選択肢を提供頂き、一緒に新しい市場を切り開くことを期待しています」とコメントした。

Over The Border Inc.代表取締役 倉島應介氏は、「日本ブランドの海外進出サポートに情熱を注ぐ同志として、トランスコスモス様と協業できることを大変うれしく思っています。Over The Borderは『新しい時代の越境ビジネスを創る』というVisionのもと、創業以来、インフルエンサーと提携し、SNSやインターネットでのコンテンツ制作、配信等を通して企業やブランドを日本からトータルにサポートする越境MCN事業を構築してまいりました。このたびの協業により、今後は、これまで以上に幅広い日本の美容ブランドの海外進出をサポートしていきたいと考えています」と述べた。

トランスコスモス 代表取締役副社長 神谷健志氏は、「日系コスメブランドとの豊富な取引実績をお持ちのアイスタイル様を母体とし、『抖音電商全球購(Douyin EC Global)』越境ライブコマースを他社に先駆けて運営されているOver The Border様とこのたび協業できることを大変うれしく思っています。中国向けの越境ECの販売手法は日々変化しておりますが、『抖音電商全球購(Douyin EC Global)』越境ライブコマースは、現在注目されている非常に重要なチャネルであると当社は考えております。Over The Border様との資本業務提携を通じて、幅広いジャンルにおける日系ブランド様の優良な商品の中国での販売をより強力にご支援させていただきたいと考えています」とコメントした。