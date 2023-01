新缶詰ブランド「Tokyo Can Marche」発売1カ月で2500缶販売 プレゼントキャンペーン第2弾を開催

NEW ORDERは1月16日、新缶詰ブランド「Tokyo Can Marche」の売上が好調であることを発表し、発売1カ月、累計2500缶販売記念のフォロー&リツイートプレゼントキャンペーン第2弾を開始した。好評へ感謝を込め、抽選で100名に「Tokyo Can Marche」をプレゼントする。

NEW ORDERの「Tokyo Can Marche」は、和食の美味しさを缶詰という製法で再定義し、東京から全国へ、そして世界に展開することを目指すプロジェクト。東京に実在する街をイメージした缶詰には、それぞれのサブブランドに街の名前が冠してある。第1弾として販売した、銀座の高級料理をイメージした「GINZA」、恵比寿の洋食をイメージした「EBISU」、新宿・神楽坂の和食や創作料理をイメージした「SHINJUKU」は、発売1カ月で累計販売数2500缶を達成した。

SNS投稿やNEW ORDERには、「Tokyo Can Marche」について、「ギフトで頂いたがパッケージがおしゃれ、どの缶詰も美味しかった」「缶詰とは思えない美味しさ。特にすき焼きは蓋を開けた時の香りがとても良い。食欲をそそる」「アレンジレシピがとても楽しい。コンフィをパスタで和えたらレストランで味わえるメニューのようだった」「初めてこのようなプレミアム缶詰を購入したが、次回も是非買ってみたいと思える商品」「実力派シェフ監修なので、安心して購入できた」など、高い評価が多く寄せられたという。

このほど、愛顧への感謝の気持ちとして、発売1カ月、累計2500缶販売記念し、前回好評だったフォロー&リツイートプレゼントキャンペーン第2弾を開始した。「Tokyo Can Marche」のTwitterをフォローし、キャンペーンに関するツイートをリツイートした人から抽選で100名に「Tokyo Can Marche」をプレゼントする。キャンペーン期間は2月15日まで。

また、「Tokyo Can Marche」では、セールスポイントである有名・実力派シェフとのコラボレーションについて、近日中にも新たな参加シェフの発表を行うとしている。