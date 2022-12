Amazon、2022年は全国に18の配送拠点を新設 1年間の配送能力の拡大について総括

Amazonは12月28日、2022年の配送能力の拡大について、その取り組みをまとめて公開した。日本全国に18の配送拠点を新たに開設し、配送ネットワークを強化したほか、置き配指定サービスの対応エリアの拡大、西日本最大の物流拠点の開設などを挙げた。

Amazonは、常に迅速かつ安全・効率的にユーザーに商品を届け、より優れた買い物体験を提供するために、物流拠点であるフルフィルメントセンター(FC)と配送拠点であるデリバリーステーション(DS)のインフラ強化に取り組んでいる。このほど、2022年の拠点やサービス拡大の主な内容についてをまとめて公開した。

<日本全国に18の配送拠点を新設、翌日配送可能地域も大幅に拡大>

Amazonは2022年、青森県、岩手県、秋田県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、愛知県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、熊本県、沖縄県に新たに18のデリバリーステーション(DS)を開設した。全国規模での拠点拡大は初の取り組みとなり、これによりAmazonのデリバリーステーションは全国で約45カ所以上となった。また、今回の拡大により、新たに10県において「置き配指定サービス」の利用が可能となり、Amazon独自の配送により700万点以上の商品の翌日配送が可能となった。

全国各地の配送業者「デリバリーサービスパートナー(DSP)」や、Amazonと直接業務委託契約を結んでいる個人事業主「Amazon Flex」によるラストワンマイルの配送サービスも順次拡大を続けている。中でもドライバーが自分のペースで配送業務を受託できる「Amazon Flex」は、東京都、大阪府、千葉県、埼玉県、神奈川県などの関東エリアのみならず、九州、関西、中部、東北、北海道も含めた日本各地で数千人が配送パートナーとしてラストワンマイルの配送を担っている。これによりAmazonでは、より迅速な配送、夜間や週末、不在時の配送、再配達など、充実した配送サービスを提供している。

<西日本最大の物流拠点を新たに開設、フルフィルメントネットワークも継続拡大>

在庫の管理などをするフルフィルメントネットワークの拡充も引き続き行っており、2022年3月には兵庫県尼崎市に新たなフルフィルメントセンター(通称:尼崎FC)を開設した。尼崎FCは、「Amazon Robotics」や日本独自の自動荷合わせシステムをはじめとする高度な先端技術を導入。商品保管容量は約100万立方フィート、延べ床面積は100,000㎡以上で、規模は東京ドーム2個分以上と西日本最大の物流拠点となり、本拠点の開設により2000人以上の雇用機会も創出している。

国内に約20カ所以上あるフルフィルメントセンターでは、約1500万立法メートル以上の保管スペースを確保。尼崎FCを含めると、Amazon全体の保管容量は前年比10%増加となり、「フルフィルメント by Amazon(FBA)」を利用する中小企業の販売事業者が利用可能なスペースも増加した。

<新たな配送プログラム「Amazon Hubデリバリーパートナープログラム」を発表>

2022年12月には、地域の中小企業が事務所の空きスペースと隙間時間を活用してAmazonの商品を配送する「Amazon Hubデリバリーパートナープログラム」を発表した。 Amazonの利用者に商品を届けるラストマイルの新しい配送モデルで、地域の中小企業にAmazonの商品の配達を委託し、報酬を支払う仕組みとなる。Amazonは決められた日にパートナーの事業所や営業所、店舗などにまとめて商品を配送。その商品をパートナー企業のオーナーやスタッフが空き時間を利用し、購入者の指定の配送先に届ける隙間時間を活用することで、パートナー企業は本業に従事しながら副収入を得ることが可能だ。

2022年12月現在、写真館、新聞配達店、居酒屋、花屋、犬のブリーダーなど、数百の中小企業がパートナーとして配達を行っている。本プログラムの現時点での募集対象エリアは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫、愛知県、福岡県の9カ所だが、今後日本全国の中小企業が利用できるよう、エリアの拡大を目指すとしている。

<多様な商品受け取りの選択肢の提供と利便性の向上に注力>

Amazonでは、さまざまな商品の受け取り方法を提供し、利便性の向上を図っている。

■ Amazonロッカーや店頭受け取りの「受取スポット」

店頭カウンターやロッカーで受け取る「受取スポット」では、2022年に前年比約50%増加となる約1000台の「Amazonロッカー」を設置。連携先の店頭カウンター等での受け取り等を含めると、日本全国約4万カ所で商品を受け取ることが可能となった。「Amazonロッカー」は、31都道府県で3000台以上設置されており、2022年には岩手県、宮崎県、岡山県、熊本県、鹿児島県、和歌山県の6県に拡大した。

「Amazonロッカー」は、「家族に知られずに商品を受け取りたい」「外出先で商品を受け取りたい」など、さまざまな用途で利用されている。2022年1月には、羽田空港に入国者向けの「Amazonロッカー」を設置し、入国前にAmazonで購入した商品を空港で受け取り、宿泊施設に持ち込むことが可能になった。また、最新の「Amazonロッカー」は完全非接触型となり、バーコードリーダーやタッチスクリーンの代わりに、Bluetoothを使ってロッカー内のスロットを開けることができる。さらにアプリ上の案内も簡素化され、利用者が目的の受け取り場所を見つけやすくなった。

■ 置き配指定サービス

Amazonでは、2022年に「置き配指定サービス」の利用可能地域を前年から10県増の40都道府県に拡大。日本全国において置き配の利用率は70~75%に達した(2022年12月時点)。在宅や応対が不要な置き配は、受け取りの手間を減らし、利用者の多様なライフスタイルに対応。利便性を高めるだけでなく、再配達が減ることで配送ドライバーの負担軽減や環境負荷の削減にも繋がる。Amazonの「置き配指定サービス」は、玄関への置き配が初期設定だが、宅配ボックス、ガスメーターボックス、自転車のかご、車庫、建物内受付/管理人の中から指定した場所への変更も可能となっている。

■ Amazon Key for Business

オートロック付きマンションでの商品の受け取りを便利にする「Amazon Key for Business」の導入も、15都道府県5000棟以上のマンションに拡大し、前年同時期の約5倍となった。「Key for Business」は、マンションのオーナーまたは管理会社からあらかじめ許可を得て専用の機器をマンションに設置。Amazonから委託を受けた配送業者や配送ドライバーが、配達する荷物を持っている時だけ、配送アプリからマンションのオートロックを解除できる仕組みで、2021年3月に日本でのサービスを開始した。「Key for Business」の導入により、購入者が不在でも玄関等への置き配を利用できる。これまでに北海道、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県の15都道府県のマンションで導入されている。

■ 東京都対象地区での「当日便」(プライム会員対象)

2007年に日本で「Amazonプライム」を開始して以来、プライム会員により高い水準のサービスを届けるため、「お急ぎ便」「お届け日時指定便」「当日便」などさまざまな配送オプションを提供してきた。「当日便」は、2009年に日本初導入され、800万点以上の商品が対象となっている。2021年からは、東京都の一部で最大150万点の商品が配送料無料の「当日便」により注文から数時間での受け取りが可能となった。

さらに2022年には、同対象エリアにおける当日便の午後の利用可能時間を拡大し午後3時までの注文で、同日午後6時~11時までの受け取りが可能となった。これにより利用者は、商品の受け取り時間を予測しやすくなり、より便利に買い物を楽しむことができる。

こうした今回の一連の取り組みについて、アマゾンジャパン アマゾンロジスティクス ディレクターのアヴァニシュ ナライン シング氏は、「2022年は大規模な物流拠点に加え、新たに18もの配送拠点を日本全国に開設することができました。拠点の拡充により、これまで以上に豊富な種類の商品を全国のお客さまに迅速かつ安全・効率的にお届けするための基盤が強化されたことを大変嬉しく思います。Amazonは、今後も物流や配送における能力強化やサービスエリアの拡大、販売事業者様の支援を続けると同時に、各地域の皆様のより近いところでお客様の声を聞き、改善点を模索しながら、より便利で優れたサービスを提供していきます」とコメントした。