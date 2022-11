Shopify、「Partner of the Year 2022」受賞者を発表 最多案件はトランスコスモス、高い実績の6社を表彰

世界最大級のコマースプラットフォーム「Shopify(ショッピファイ)」の日本法人Shopify Japanは11月17日、国内トップパフォーマーのShopifyパートナーを決めるアワード「Shopify Partner of the Year 2022 - Japan」の受賞者を発表した。Shopify Plusの案件獲得に最も貢献したトランスコスモス、高品質なストアを多数構築したTwoGateなどが受賞した。

「Shopify Partner of the Year」は、Shopifyパートナーとして高い実績と評価を持つ企業に贈られる賞。現在、国内でも数千社以上いるShopifyパートナーは、あらゆる領域において画期的なソリューションの開発や、ユニークなサービスの提供を通し、事業者(マーチャント)のビジネスを日々サポートしている。

パートナーには、主にエージェンシーパートナー(ストア構築パートナー)、アプリ開発パートナー、テーマ開発パートナー、アフィリエイトパートナーの4種類があり、それぞれECサイトの制作やアプリ開発、サイトのデザインのカスタマイズ、そしてShopifyをメディアなどでアフィリエイトとして紹介する事業を行っている。

今回は中でも、「Shopify」でストア構築を中心に行っているエージェンシーパートナー(Agency Partner部門)と、Shopifyの機能となるアプリを中心に開発しているアプリ開発パートナー(App Developer部門)を対象に、2022年度最も多くの事業者を支援し、コミュニティに影響を与え、活躍したShopifyパートナーを表彰した。

<「Plus Partner of the Year 賞」はトランスコスモス>

「Agency Partner部門」では、最も大規模なリプレイスプロジェクトを遂行し、かつ高い技術力とシームレスなコマース体験を提供することで、Shopify Plusマーチャントの成長を後押ししただけでなく、事業者から最高の評価を得たパートナーに贈られる「Plus Partner of the Year 賞」は、Shopify Plusの案件獲得に最も貢献したトランスコスモスが受賞した。Shopify Plusパートナーの企業の中でも特に大企業の支援を専門とし、多くの有名企業やブランドのEC構築や運用の支援を通して、多くのマーチャントの事業拡大に貢献したことが評価されての受賞となった。

<「Best Agency Partner of the Year 賞」はTwoGate>

「Shopify」で多くの高品質なストアを構築し、高度な技術的知見に基づく開発力と包括的なサービスの提供を通して、多くのマーチャントのデジタル化と事業拡大に貢献したパートナーに贈られる「Best Agency Partner of the Year 賞」は、多くのマーチャントと強固に連携をし、高品質なストアを多数構築したTwoGateが受賞した。特にエンターテイメント業界への「Shopify」普及の功績は大きく、ファンクラブの会員基盤に関する知見などを活かしながら、多数のファンを抱えるマーチャントの事業成長に大きく貢献した。今年はShopify Plusの開発にも注力し、着実に実績を重ねている点も評価された。

<「Retail Partner of the Year 賞」はアパレルウェブ>

Shopifyリテール部門における小売企業向け実店舗ソリューションの啓蒙と繁栄に最も貢献し、Shopifyエコシステム全体に影響をもたらしたShopifyパートナーに贈られる「Retail Partner of the Year 賞」は、アパレルウェブが受賞した。マーチャントのCSLのサイトにてShopify POSの代表的な事例を構築し、「Shopify」の公式ブログや社内報をはじめ様々なメディアで紹介され、日本におけるShopify POSの認知拡大に大きく貢献した。複数のパートナーがPOSの知見を得るために実店舗を訪問しており、その際は同社がアテンドされ、その様子がTwitterなどで拡散されている。高品質なサービス提供に留まらず、日本のパートナーエコシステム全体の成長も視野に入れ、コミュニティの支援や積極的な情報発信を行う姿勢は「Shopify」が理想とするパートナー像であるとし、この点も大きく評価されての受賞となった。

<「 Shopify Plus App Developer of the Year 賞」はAppify Technologies>

「App Developer部門」では、国内Plusマーチャントに大きな価値を与え、Shopify Plusの拡大に貢献したアプリ開発パートナーに贈られる「 Shopify Plus App Developer of the Year 賞」をAppify Technologiesが受賞した。2021年にリリースした新たな販売チャネルとしてのモバイルアプリ、また、会員ロイヤリティを構築するためのアプリ2つを絶え間ない調査と開発でアップグレードし、抽選販売、会員ランクによる差別化などの機能により、国内のマーチャント特にShopify Plusのマーチャントからの要望に高い品質で応えたことが評価されての受賞となった。。受賞者のアプリを導入しているマーチャントは有名ブランドなどインパクトの強い企業が多く、高いレビュースコアも得ており、真に日本のコマースに貢献するソリューションであることを証明している。

<「Fast-Growing App Developer of the Year 賞」はAnyReach>

マーチャントのニーズを的確に捉えたShopifyアプリを開発したことで、短期間で多くのインストール数を獲得し、マーチャントの成長を後押ししたアプリ開発パートナーに贈られる「Fast-Growing App Developer of the Year 賞」は、AnyReachが受賞した。今のコマースのトレンドの1つとして注目されているオンラインギフトのソリューションをShopifyアプリによって提供し、多くの国内マーチャントの支持を集めたことが評価された。Shopify自体に複雑な設定を施すことなく、アプリのインストールと簡単な設定でよく、ギフトを送る対象者の住所を入手することなく気軽にオンラインで贈り物を行えるユーザー体験は、マーチャント、顧客両方に受け入れられたとしている。

<「Ecosystem App Developer of the Year 賞」はリワイア>

国内のマーチャントに広く使われる機能を持ったShopifyパブリックアプリを開発し、さらにShopifyコミュニティを通して積極的にパートナーやマーチャントを支援し、Shopifyエコシステムの拡大に最も貢献したアプリ開発パートナーに贈られる「Ecosystem App Developer of the Year 賞」は、リワイアが受賞した。国内のマーチャントにその規模を問わず広く使われる、ポイント、およびアップセル、クロスセル用のアプリを提供するとともに、その開発で得た知見を惜しむことなくソーシャルメディアやオウンドメディアで発信し、自社のみならず、他のパートナーへの貢献を含めたShopifyパートナーエコシステムの成長に寄与したことが評価されての受賞となった。その他、Shopifyの主催するイベントへの発信側としての参加や、国外からの最新情報のキャッチとシェアにも努め、自らがShopify開発者の日本におけるリーダー的な存在にもなっているとした。