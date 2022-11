AnyMind Groupは11月15日、東京証券取引所において、株式の東京証券取引所グロース市場への新規上場が承認されたと発表した。上場日は12月15日の予定としている。

AnyMind Groupは、アジア13ヵ国・地域に19拠点を展開。「Make it exciting for everyone to do business.」(誰もがビジネスに熱狂する世界を創る)というコーポレートパーパスのもと、EC(D2C)、マーケティング、生産管理、物流等の領域で独自プラットフォームを開発・提供している。

11月15日、東京証券取引所グロース市場への株式の新規上場が承認されたと発表した。さらに同日開催の取締役会において、普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う募集株式発行及び株式売出しに関しても決議した。東京証券取引所への上場日は12月15日の予定となっている。

AnyMind Groupは、今後もアジアを起点に40億人を超える市場をターゲットとした事業拡大を図るとしている。