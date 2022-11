楽天、K-POPグループ「SEVENTEEN」のイベントを11月26、27日に東京スカイツリーで開催

楽天グループ(楽天)は11月26、27日、K-POPグループ「SEVENTEEN」による東京ドーム公演のアフターパーティー「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」を開催する。イベントのチケットは楽天グループのチケット予約・販売サイト「楽天チケット」にて11月15日に販売する。

【<画像>「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」のキービジュアルはこちら】

「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」は、「SEVENTEEN」の所属レーベルを傘下に置く「HYBE」の日本本社「HYBE JAPAN」が展開する『THE CITY』プロジェクトの一環で、11月19日からスタートする「SEVENTEEN」の日本ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』の開催に合わせ、東京・大阪・名古屋の3都市で様々なイベントを開催し、都市全体を盛り上げるというプロジェクトの一つ。イベントは、楽天が主催し、国内外でIP(知的財産権)を包括的にプロデュースするコンテンツレーベル「Rakuten Content Central」の取り組みとして行う。

11月19日からスタートする「SEVENTEEN」の日本ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』および、『THE CITY』プロジェクトの開催を記念し、東京ドーム公演が行われる11月26日と27日の公演後に実施する、ファンのためのアフターパーティーとなっている。

約2年半ぶりに開催される日本ツアーの熱気を感じながら楽しめるアフターパーティーだけの特別なコンテンツとして、『DREAM』を中心とした「SEVENTEEN」の楽曲だけを使用したDJプレイや、ここでしか手に入らないノベルティの限定ブロマイド(全13種類の中からランダムで1枚)を提供する。イベントを開催する東京スカイツリーでは、11月22日から12月31日までの期間中、地上450メートルの天望回廊に大型ビジュアル、および地上350メートルの天望デッキには最新の日本オリジナル楽曲『DREAM』のフォトスポットが設置される予定だ。

参加者は、世界一高いタワーで天望回廊からの夜景をバックに「SEVENTEEN」メンバー13人の中から好きなメンバー1人の画像を選んで、まるで2ショットのような特別な写真を撮影し、購入することもできる。

さらに、天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER」にて『DREAM』や人気曲のMVを上映し、スペシャルな空間で彼らの最新曲のMVを観ることができる。イベントではこれらをファンの貸し切りで楽しむことができる。