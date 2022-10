アマゾン、出品者のアワードで55社表彰 最優秀賞は「Anker」「X-PLOSION」「BEAMS」「Yogibo」

アマゾンジャパンは10月13日、ECイベント「Amazon ECサミット」において、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」の受賞事業者を発表した。9部門に55社の出品者を選出し、「最優秀賞」は「AnkerDirect」「X-PLOSION【公式オンラインストア】」「BEAMS」「Yogibo(ヨギボー)公式オンラインストア」が受賞した。

アマゾンジャパンは10月13日、日本におけるAmazon最大のECイベント「Amazon ECサミット」を開催。顧客満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などを指標に販売事業者を表彰する「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」の受賞事業者を発表した。

2021年にも表彰した、地場に根付いたご当地の魅力ある商品を、Amazonを通じて日本全国に届ける中小規模の販売事業者に贈られる「ご当地の魅力 発信賞」。過去1年以内にAmazonで販売を開始し、初年度から顧客満足度・品揃え・売上などの観点で最も活躍した販売事業者に贈られる「Day One賞」。米国のAmazon.comなど世界のAmazonで販売を行い、日本から世界に事業を拡大している販売事業者に贈られる「海外販売賞」などの部門に加え、2022年はより多くの販売事業者を表彰するため新たに賞を追加。

▲合計9部門に55社の販売事業者を表彰

「最優秀賞」「カテゴリー賞」「Prime Try Before You Buy賞」「Amazon サービス活用賞」の4賞を新設し、合計9部門に55社の販売事業者を表彰した。

「最優秀賞」は家電&オフィス用品、ライフ&レジャー、消費財、ファッションの4ジャンルにおいて、最も成功した販売事業者を表彰している。「カテゴリー賞」では最優秀賞の4ジャンルをより細かく分類した10部門における成功販売事業者を選出している。

「Prime Try Before You Buy賞」ではAmazonプライム会員向けの試着可能サービス「Prime Try Before You Buy」を活用し、顧客満足度を高めているファッション関連の販売事業者を選出し、「Amazon サービス活用賞」は法人・個人事業主向けのEコマース「Amazonビジネス」や決済サービス「Amazon Pay」、Amazon Web Services(AWS)が提供する「クラウド・コンピューティング・サービス」などを活用し、事業を拡大している販売事業者を表彰した。

「最優秀賞」をはじめとした各賞の受賞事業者は、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」の特設サイトにて、受賞事業者のコメントとともに公開している。また、受賞企業のAmazonの商品詳細ページにおいて、アワードのアイコンの表示を開始した。

▲「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」のアイコン

アマゾンジャパン セラーサービス事業本部 カテゴリー事業本部長の露木一帆氏は、「Amazonでは、中小企業や大手企業の販売事業者様が、フルフィルメントby Amazon(FBA)のほか、ブランディングや広告ツールの活用、そして法人向けや海外向けの販路拡大に取り組まれております。このたび、Amazonが提供するさまざまなサービスを活用し、変化の多い時期にもお客様満足度を高めることで事業の成長を実現している55社の販売事業者様を発表できることを大変嬉しく思います」とコメントした。