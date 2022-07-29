「楽天市場」、半島の食の魅力を紹介する特集「半島WEB物産展」公開 特産品を紹介する「まち楽」で

楽天グループ（楽天）は7月29日、ECモール「楽天市場」内で日本全国の特産品を紹介する特設ページ「まち楽」において、日本各地の半島の食の魅力を紹介する特集「半島WEB物産展」を公開した。

同企画は、国土交通省による「半島振興対策の推進」事業の一環として、楽天が委託を受け実施するもの。半島振興対策実施地域に指定される22道府県23の半島地域の食の魅力を発信するほか、各半島の地理・歴史的概要や名産などを紹介する。企画ページから「楽天市場」で販売される各半島の食の名産品約1100品を購入できるほか、「楽天ふるさと納税」を通じた半島地域の自治体への寄付も可能となっている。

取り上げる半島は、渡島（北海道）、積丹（北海道）、津軽（青森県）、下北（青森県）、男鹿（秋田県）、南房総（千葉県）、能登（富山県、石川県）、伊豆中南部（静岡県）、紀伊（三重県、奈良県、和歌山県）、丹後（京都府）、島根（島根県）、江能倉橋島（広島県）、室津大島（山口県）、佐田岬（愛媛県）、幡多（高知県）、東松浦（佐賀県、長崎県）、北松浦（佐賀県、長崎県）、島原（長崎県）、西彼杵（長崎県）、宇土天草（熊本県）、国東（大分県）、大隅（宮崎県、鹿児島県）、薩摩（鹿児島県）。

楽天は「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」ことを企業理念に掲げ、これまでも地域経済の活性化に取り組んできた。今後も、インターネット上での情報発信や、Eコマースの活用などにより、地域社会へのさらなる貢献を目指す。

■「半島WEB物産展」

URL： https://event.rakuten.co.jp/area/japan/hanto/