「おとりよせネット」、上半期の「お取り寄せランキング」発表 「スイーツ」「グルメ」の部門1位は？

アイランドは6月7日、お取り寄せの情報サイト「おとりよせネット」において、2022年上半期の「お取り寄せの達人の逸品ランキング」を発表した。食の専門家による同サイトのコンテンツ「お取り寄せの達人のおすすめ」で紹介した商品の中から、紹介ページへのアクセス数をもとに集計したランキングとなる。「スイーツ部門」の1位には、お酒の升の形をした四角いチョコレートにジュレが入った「瑞穂のしずくアソート 10個」(ショコラ ベル アメール 京都別邸)。グルメ部門1位には、黒毛和牛の牝牛のテールを使用した「ぶっかけコンビーフ」(特選黒毛和牛牝専門 焼肉U)がランクインした。

「おとりよせネット」は、日本最大級のお取り寄せの情報サイト。今回発表した「お取り寄せの達人の逸品ランキング」は、同サイトの人気コンテンツ「お取り寄せの達人のおすすめ」の「スイーツ部門」「グルメ部門」から選定したもの。「お取り寄せの達人のおすすめ」は、スイーツコーディネーターや料理研究家など食の専門家よる連載コンテンツで、今回のランキングは2021年12月10日~2022年4月30日に紹介した55品の中から、PCサイトとスマートフォンサイトのアクセス累計数字をベースに選定している。

スイーツ部門1位には、お酒の升の形をした四角いチョコレートにジュレが入った、特別感のある佇まいが魅力の「瑞穂のしずくアソート 10個」(ショコラ ベル アメール 京都別邸)がランクインした。

▲ショコラ ベル アメール 京都別邸「瑞穂のしずくアソート 10個」

2位には、2ベイクドとレア、2つのチーズケーキが楽しめるセット「一対」(ITTSUI.JP)ランクインした。味噌クラストやきな粉クラストを使うなど、新鮮な驚きがある商品となる。3位には、希少価値の高いエクアドル産のアリバ種のカカオ豆を使い、グルテンフリーという点も注目の「THE chocola」(THE LAB)が入った。

続く4位は、ガトーオペラ専門のオンラインショップ「クインテットドペラ」によるカラフルなチョコスイーツ「ガトーオペラ5種アソート」(クインテットドペラ)、5位は”美しすぎる羊羹”として人気の「Fly Me to The Moon 羊羹ファンタジア」の第2弾となる「Fly Me to The Moon chocolate チョコ羊羹ファンタジア」(長門屋)だった。

華やかなチョコレートスイーツが多くランクインし、「おとりよせネット」編集部の笹田幸利氏は、「特にここ数年は、日常にちょっとした贅沢感や驚きをプラスしてくれるようなスイーツに注目が集まる傾向がありましたが、今回のランキングでもその傾向が強く現れました。年が明け、バレンタインなど年に1度のイベントがいくつか重なったことも、それに拍車をかけたのかもしれません」と推察した。

グルメ部門の1位には、黒毛和牛の牝牛のテールをメインに、自家製の天然塩、にんにくを使った、よりご飯にあうように作られた「ぶっかけコンビーフ」(特選黒毛和牛牝専門 焼肉U)がランクインした。パンやパスタにもぴったりで、1つの商品でおうちご飯のバリエーションが増やせるのも人気の理由としている。

▲特選黒毛和牛牝専門 焼肉U「ぶっかけコンビーフ」

2位には「玄界灘の天然真鯛 アキラの鯛茶」(目利き食道)、3位には「牛たんが入りすぎてる牛たんシチュー」((たんや善治郎))と、こちらも贅沢感のあるおうちご飯が手軽に楽しめるものがランクインした。「メニューを考えたり、作るのが大変」という声も増える中、手軽に贅沢感のある食事が楽しめる商品は嬉しい人も多いはず推察している

続く4位は、日本で最も歴史のある焼き餃子専門店の1つと言われている「湖月」の「冷凍焼ぎょうざ(10個入・約100g)」(湖月)。5位は、流通量の少ない希少な能登牛と能登豚を堪能できる贅沢なセット「能登のしゃぶしゃぶセット プレミアム」(能登てらおかの肉)だった。贅沢感はもちろん、その希少性に注目した人も多いとの見解を示した。

ここ数年の傾向として、おうちご飯が定着したこともあり、人気ジャンルの1つとなった「ご飯のお供」が多数ランクインした。「おとりよせネット」編集部の笹田幸利氏は、「忙しい年末年始を挟んだランキングということもあり、特に便利さ、贅沢感、希少性を感じる商品に注目が集まったのだと思います」とコメントした。