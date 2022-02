D2C支援のAnyMind Group、東証マザーズへ上場

AnyMind Groupは2月22日、東京証券取引所において、株式の東京証券取引所マザーズ市場への新規上場が承認されたと発表した。上場日は2022年3月30日の予定としている。

AnyMind Groupは、ブランドやメディア、クリエイターなど向けに、EC・D2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供するブランドコマース事業と、Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供するパートナーグロース事業を展開。このほど、自社株式の東京証券取引所マザーズ市場への新規上場が承認されたと発表した。

AnyMind Groupは、アジアを起点に40億人を超える市場をターゲットとして、「Make it exciting for everyone to do business(誰もがビジネスに熱狂する世界を創る)」というパーパスのもと、テクノロジーの力でビジネスの壁を徹底的に壊し、ブランド、クリエイター、パブリッシャーをはじめとするあらゆる個人と法人が、もっと自由に成長できる世界を実現していくとしている。