【インタビュー】ACALL 吉元裕樹 副社長「誰が・どこで・どんな状況」でを可視化しコミュニケーションを促進

業務支援サービスを提供するACALL(アコール)は、企業の従業員の働き方をサポートするデジタルサービス「WorkstyleOS(ワークスタイルオーエス)」を提供している。企業のオフィスの自動受付や、来客の入退室、社内の座席・会議室の予約などを一元的に管理できるサービスだ。NTTドコモやLINEなどの大手から中小スタートアップ企業まで、約7000社が導入しているという。ACALLの吉元裕樹取締役副社長は、「スタッフのスケジュール管理と連動させて、”働く状況”を可視化する機能も順次拡張している。”誰が・どこで・どんな状況で仕事をしているか”を把握できれば、社内のコミュニケーションを深めることができる」と話している。吉元副社長に、「WorkstyleOS」の導入メリットについて聞いた。

名だたる大手企業も導入

――「WorkstyleOS」の機能や導入事例について、教えてほしい。

「WorkstyleOS」は、「働くスポットのチェックインをデジタル化」することにより、多様で快適な働き方を提供するサービスだ。もともとACALLは、オフィスの来客をタブレットで自動的に受け付けるサービスを提供しており、国内でシェアナンバーワンとなっている。現在では、自動受付にとどまらず、ゲストの入退室管理や、オフィスの座席の予約管理、会議室の予約管理を、「WorkstyleOS」という一つのパッケージにして提供している。

「WorkstyleOS」は現在、国内の大手企業から中小スタートアップ企業まで、約7000社が導入している。大手企業への導入が多くなっている。コクヨやトレンドマイクロなども、「WorkstyleOS」を導入している。

大手企業では現在、コロナ禍で、オフィスでの働き方を大幅に変革しているケースが少なくない。当社のサービスを導入して、自宅とオフィスのハイブリッドワークを実現したという企業もある。

「気分マーク」で仕事状況把握

――「WorkstyleOS」の導入メリットは?

自動受付から、会議室の予約管理までを、一つのソリューションで提供できるのが、最大のメリットだ。「WorkstyleOS」を導入すれば、従業員が数万人の企業でも、同じ部署の誰がどこで働いているのかを、一つの画面で見ることができる。

コロナ禍で、自宅とオフィスとのハイブリッドワークが進む中、よく耳にする課題がある。「コロナ前はオフィスで生まれていた、雑談のコミュニケーションが、生まれなくなった」というものだ。久しぶりに出社して、違う部署の○○さんに会いに行こうとしても、出社しているかどうかも分からない。出社していることが分かっても、どこにいるか分からない、という課題も耳にする。フリーアドレスを導入している企業では、同じチームのメンバーが同時に出社して仕事をしていても、接触せずに帰宅してしまったというケースもあるそうだ。

「WorkstyleOS」では、誰がどこで働いているか確認できるので、ちょっとしたコミュニケーションを作りやすい。スケジュール管理機能は、それぞれの従業員のカレンダー機能と連携しており、そのスタッフが現在どんな状況で仕事をしているのか、ステータスをマークで表示することもできる。例えば、「仕事中マーク」もあれば、食事中を示す「おにぎりマーク」もある。話しかけないでほしいスタッフは「集中モードマーク」にしておくこともできる。それぞれのスタッフの場所や仕事状況を、一元的に把握できる。

「WorkstyleOS」については現在、同じチームの人間が、近くの座席などを予約していた場合に、アラートで教える機能も開発中だ。

このように、「WorkstyleOS」は、来客の自動受付や、会議室の予約管理にとどまらず、自宅やオフィスで働く人の就業状況を見える化する機能が備わっており、スタッフ同士のコミュニケーションを活発化させ、業務効率を高めることができるサービスとなっている。

業務マネジメント+メンタルマネジメント

――国内の企業の働き方改革では、どんなことが課題なのか?

業務のマネジメントに加えて、従業員のメンタルのマネジメントに課題を感じている企業が多いと思う。

コロナ禍では、出社とリモートのハイブリッドワークを導入する企業が増えた。ある調査では、「どのような働き方を望むか」を大手企業の従業員などを中心にアンケートを取ったところ、ほとんどの人が、ハイブリッドワークを希望していることが分かったという。働き方改革が求められる今、ハイブリッドワークを導入したいという企業は、今後も増えていくだろう。

ACALL 吉元裕樹 取締役副社長

ただ、社員のリモートワークをどうマネジメントするかに課題を感じている企業が多い。業務のマネジメントだけでなく、メンタルマネジメントも必要だ。ハイブリッドワークでも、上司と部下がコミュニケーションを取れるようになれば、部下も働きやすくなる。

ハイブリッドワークによるコミュニケーションの課題は、大手企業ほど抱えている。従来は、上司や、知りたい情報について教えてくれる人が、オフィスの何階のどこに行けばいるのかが分かったし、気軽に話しかけることもできた。ただ、ハイブリッドワークではそれができない。気軽にコミュニケーションを取れないことが、ストレスや、業務の非効率化につながるケースも出てきている。

当社のサービスの導入企業からは、「誰がどこでどんなステータスで働いているかが可視化されたため、コミュニケーションを取るハードルが低くなった」という声を多く聞く。「業務の円滑化だけでなく、メンタルマネジメントにもつながっている」といった声も聞かれる。

仕事のオンオフを自由にデザイン

――今後のACALLの事業の将来像は?

当社は、「LIFE in Work and Work in life for happiness(ライフ・イン・ワーク・アンド・ワーク・イン・ライフ・フォー・ハピネス)」をビジョンに掲げている。「くらし」と「はたらく」をセットにとらえることで、人間の幸福感を高めていくという意味だ。今でこそ、「くらし」と「はたらく」は融和し始めているが、働く時間や場所が固定され、生活がないがしろになってしまっているという人もまだまだいる。

人によって、仕事のオンオフのタイミングは違う。本来は、仕事のオンのタイミングやオフのタイミングを自分で自由にデザインできるというのが理想形だと思う。

理想を追求するためには、オフィスで働くか、リモートで働くか、どちらの方が、生産性が高いかを判断するための客観的な指標が必要だ。しかし、既存のテクノロジーだと、そこにアプローチするものがまだない。ワーカーにとっても企業にとっても、どの場所で働くとパフォーマンスが高まるのか、ウェルビーイングが高まるのか、それを判断できるようにするOSを、私たちが提供していきたい。