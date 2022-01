化粧品・アパレルブランド「WITH OR WITHOUT」、国内外へのネット販売を開始 世界11の国・地域に展開

NEXT NEW WORLDはこのほど、自社ECサイトにおいて、化粧品・アパレルブランド「WITH OR WITHOUT(ウィズ オア ウィズアウト)」製品の販売を開始した。あわせて越境ECによる世界11の国と地域への販売を開始した。国産シルクを世界に販売するためのクロスボーダー戦略として、売上の50%は海外での販売を目指す。また同時に、社会へサステナブルな行動を喚起する暗号資産「サステナブルコイン」プロジェクトもローンチした。

「WITH OR WITHOUT」は、「古いシステムをアップデートし、製品や原料の研究開発を通じて、未来へ資産を紡ぐこと」をミッションに掲げる化粧品・アパレルブランド。1stプロダクトとしてクラウドファンディング「Makuake」にて先行販売したシルクを用いた石鹸「Sooo Silk Flaffy Soap」は、国産シルクを守るプロジェクトとして売上500万円以上(目標達成率500%)を達成している。

自社養蚕から取り組んだ「Sooo Silk Flaffy Soap」はMakuakeで500万円以上の支援を獲得

2021年12月28日に自社ECサイト「WITH OR WITHOUT」において、製品の販売を開始した。同時に国産シルクを世界に販売するためのクロスボーダー戦略第1弾として、同ブランド製品の越境EC販売を開始した。対象地域・国は、東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア)、アジア(韓国、台湾、香港)、北米(アメリカ)、ヨーロッパ(イギリス、フランス、ポーランド)。越境EC対応のシステムを自社開発し、メディア、暗号資産のカスタマーデータもすべて一元化している。世界に発信する上で、カスタマーへの英語対応、国際物流システムとの連携、国際配送に耐えうる梱包材などを準備し、越境ECスタートに至ったとしている。

「Soooo Silk Fluffy Soap」

「WITH OR WITHOUT」は、初年度売上目標に対し、売上の50%は海外での販売を目指している。注力国・地域は東南アジアに設定し、2021年8月にシンガポール法人NEXT NEW WORLD PTE LTDを設立。越境ECの他にBtoBの営業を開始しており、ラグジュアリーセレクトショップ、百貨店や、富裕層が好む美容室やサロンを中心として商品展開していく予定としている。ASEANは人口が6億人と言われ、特にシンガポールには多くの富裕層が住んでおり、1人当たりの購買力平価GDP(USドル)は世界第2位の9万8511.88USドルとなる。「WITH OR WITHOUT」が取り組む国産シルク産業を守るプロジェクトにおいては、国産原料価格が輸入原料よりも高いという課題があり生産量が減少しているが、ラグジュアリーブランド化をすることで高価に販売することを可能にしたいとしている。

同時に、社会全体でサステナブルな消費や活動に興味を持ってもらうことができるよう世界共通で配布できる暗号資産「サステナブルコインNEXT NEW WORLD」を自社開発し、サステナブルコインプロジェクトを始動した。同プロジェクトは、Symbol by NEMのブロックチェーンを活用し、自社だけの使用にとどまることなく、世界中の企業にも使用してもらうで社会全体を巻き込む仕組み作りとなる。カスタマーは、サステナブルな活動を支援する際にコインを取得できる仕組みとなる。

「NEXT NEW WORLD」は地球環境を守るために、石油由来の製品を少なくし、ネイチャーマテリアルによる製品を増やしていくことで二酸化炭素削減に貢献することを目指している。そのため世界的に生産量が上がり、日本では減少しているシルクを使うことで、日本のシルク産業も守りながらネイチャーマテリアルを広める動きを行っている。このような活動に賛同してくれる企業や同様の目標に向かっている企業と連携していく考えを示した。