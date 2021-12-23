「エレ片」「赤江珠緒」などのNFT作品を発売 TBSラジオ70周年企画特設ストアを「Adam byGMO」にオープン　

GMOアダムは12月23日、NFTマーケットプレイス「Adam byGMO」において、TBSラジオの70周年企画特設ストアを開設した。TBSラジオ70周年企画の一環として、「たまむすび」の人気パーソナリティ赤江珠緒さんや、エレキコミックと片桐仁のコントユニット「エレ片」などのNFT作品を販売する。

【＜画像6点＞TBSラジオが販売するNFT作品の一部はこちら】

TBSラジオ70周年企画特設ストアにおいて、深夜の人気バラエティ「JUNK」ロゴ（70色カラーアレンジ）や、赤江珠緒さんが描いた絵画を元にしたNFTアート、エレ片が制作したオリジナル粘土作品を元にしたNFTアートなどを販売する。各作品の初版販売により得た収益は、日本財団の「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援」への寄付を予定している。

発売を記念して「Adam byGMO」提供による、TBSラジオ特別番組「Adam byGMO presents エレ片とデジタルアート」を、12月13日22:00～22:30を放送する。同番組では、出演するエレ片の三人がオリジナルの粘土作品などをつくり、実際に作った作品をNFT化した。このNFTアートも、特設ストアにて販売する。