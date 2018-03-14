「代永翼」の最新情報・話題まとめ
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2018年11月12日(月)
『コミックBAR Renta!』特番ロケに密着! – 声優・森嶋秀太、代永翼、沢城千春が“聖地巡礼”
Renta! PR 11/12 20:30
2018年07月25日(水)
「曇天に笑う〈外伝〉」3部作最終章の予告公開、松岡禎丞演じる虎の姿も
コミック 07/25 17:36
2018年07月20日(金)
声優・代永翼と西墻由香が第一子誕生を発表、「子を守り育てる覚悟を胸に」
アニメ 07/20 16:39
2018年07月18日(水)
代永翼＆西墻由香が第1子誕生を報告「新しい家族が増えました」
コミック 07/18 12:52
2018年07月17日(火)
「ヤリチン☆ビッチ部」百合絢斗のキャラPV公開、佐藤拓也が歌うキャラソンも
コミック 07/17 18:00
2018年07月12日(木)
映画「七つの大罪」新キャラ・ソラーダら天翼人と“黒の六騎士”のビジュアル公開
コミック 07/12 18:00
TBSアニメフェスタ2018、アニニャン公録に森田成一/江口拓也/代永翼が出演
アニメ 07/12 15:00
2018年07月09日(月)
30分でわかる！「Free!」シリーズのこれまでを振り返る特番、期間限定で配信中
コミック 07/09 22:25
2018年07月08日(日)
「アイドリッシュセブン」1stライブで29曲披露、小野賢章「無限の可能性を信じて」
コミック 07/08 21:13
2018年07月01日(日)
映画「七つの大罪」入場特典は、映画の前日譚収めた鈴木央描き下ろしマンガ冊子
コミック 07/01 19:00
2018年06月28日(木)
「TBSアニメフェスタ2018」、8/18開催！参加作品＆出演者の第2弾を発表
アニメ 06/28 15:00
「TBSアニメフェスタ」追加出演者発表、「シンカリオン」「学園BASARA」ら参加
コミック 06/28 15:00
2018年06月27日(水)
セブン銀行、”イケメン”が取引をサポートする「セブンコンシェルジュ」を開始
ビジネストレンド 06/27 19:30
2018年06月26日(火)
劇場版「七つの大罪」主題歌は乃木坂46の書き下ろし楽曲「空扉」に決定
コミック 06/26 05:00
2018年06月20日(水)
アニメ「ヤリチン☆ビッチ部」主題歌の試聴PV解禁、ソロver.9種も順次公開
コミック 06/20 20:47
2018年06月13日(水)
「Free!DF」岩鳶高校新キャラ役に阿部敦、松岡禎丞、広橋涼！EDはSTYLE FIVE
コミック 06/13 17:01
2018年06月05日(火)
テレビアニメ「むさしの！」を代アニマンガ科の選抜10名がコミカライズ
コミック 06/05 21:24
2018年05月28日(月)
「ヤリチン☆ビッチ部」おげれつたなか登壇イベ開催、アニメキャストの集合写真も
コミック 05/28 18:11
2018年05月23日(水)
「弱ペダ」4期イベント新ビジュアルで坂道が桃太郎に、BD/DVD BOX1巻は本日発売
コミック 05/23 22:24
2018年05月02日(水)
突如出現した異世界を公務員が攻略、春原ロビンソン原作の新刊を星野桂も応援
コミック 05/02 14:18
2018年04月20日(金)
「コレットは～」ドラマCDが花ゆめに、「蒼竜の側用人」移籍連載スタート
コミック 04/20 17:15
2018年04月19日(木)
「センチメンタルサーカス」マンガ版が発売、代永翼「涙が止まりません」と推薦
コミック 04/19 18:53
2018年04月13日(金)
劇場版「七つの大罪」追加キャストに代永翼、戸松遥、森川智之！予告編や新ビジュも
コミック 04/13 18:00
2018年03月24日(土)
おげれつたなかの学園BL「ヤリチン☆ビッチ部」がアニメ化
コミック 03/24 11:58
恋愛ゲーム「恋愛幕末カレシ」アニメ化！中村悠一らゲーム版キャストで
コミック 03/24 10:00
2018年03月14日(水)
マンガ版ベースの新たな初代「ヴァンガード」に木谷高明「全力でヴァンガる」
コミック 03/14 20:31
「ヴァンガード」次期で初代コミック版をアニメ化！バミューダ△のアニメも
コミック 03/14 16:36
2018年03月08日(木)
スクエニ発のアイドル育成ゲーム誕生！キャラデザにヨシノサツキ、赤井ヒガサら
コミック 03/08 21:17
2018年02月17日(土)
声優・代永翼、永塚拓馬、小林大紀が語る『ダックテイルズ』3兄弟
アニメ 02/17 12:00
2018年02月05日(月)
アニメ「弱虫ペダル」イベント、総北に加えて箱学と京伏のキャストも出演
コミック 02/05 18:00
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