ホビー

会員ページ

お知らせ

「代永翼」の最新情報・話題まとめ

賢プロダクション所属。男性。1984年1月15日生まれ。神奈川県出身。趣味・特技は水泳。2008年第2回声優アワード新人男優賞受賞。主な出演作品はアニメ『弱虫ペダル』(真波山岳)、『Free!』(葉月渚)、『おおきく振りかぶって』(三橋廉)、『アイドリッシュセブン』(和泉三月)、『ちるらん にぶんの壱』(沖田総司)、『ベイブレードバースト』(緑川犬介)、『LOVE STAGE!!』(瀬名泉水)、『曇天に笑う』(曇宙太郎)、『イナズマイレブンGO ギャラクシー』(皆帆和人)、『ちはやふる』(駒野勉)、『機神大戦ギガンテック・フォーミュラ』(州倭慎吾)、『八犬伝―東方八犬異聞― 第二期』(犬江仁)など。

関連キーワード

2018年11月12日(月)

Top

『コミックBAR Renta!』特番ロケに密着! – 声優・森嶋秀太、代永翼、沢城千春が“聖地巡礼”

Renta! PR 11/12 20:30

2018年07月25日(水)

Top

「曇天に笑う〈外伝〉」3部作最終章の予告公開、松岡禎丞演じる虎の姿も

コミック 07/25 17:36

2018年07月20日(金)

Top

声優・代永翼と西墻由香が第一子誕生を発表、「子を守り育てる覚悟を胸に」

アニメ 07/20 16:39

2018年07月18日(水)

Top

代永翼＆西墻由香が第1子誕生を報告「新しい家族が増えました」

コミック 07/18 12:52

2018年07月17日(火)

Top

「ヤリチン☆ビッチ部」百合絢斗のキャラPV公開、佐藤拓也が歌うキャラソンも

コミック 07/17 18:00

2018年07月12日(木)

Top

映画「七つの大罪」新キャラ・ソラーダら天翼人と“黒の六騎士”のビジュアル公開

コミック 07/12 18:00

Top

TBSアニメフェスタ2018、アニニャン公録に森田成一/江口拓也/代永翼が出演

アニメ 07/12 15:00

2018年07月09日(月)

Top

30分でわかる！「Free!」シリーズのこれまでを振り返る特番、期間限定で配信中

コミック 07/09 22:25

2018年07月08日(日)

Top

「アイドリッシュセブン」1stライブで29曲披露、小野賢章「無限の可能性を信じて」

コミック 07/08 21:13

2018年07月01日(日)

Top

映画「七つの大罪」入場特典は、映画の前日譚収めた鈴木央描き下ろしマンガ冊子

コミック 07/01 19:00

2018年06月28日(木)

Top

「TBSアニメフェスタ2018」、8/18開催！参加作品＆出演者の第2弾を発表

アニメ 06/28 15:00

Top

「TBSアニメフェスタ」追加出演者発表、「シンカリオン」「学園BASARA」ら参加

コミック 06/28 15:00

2018年06月27日(水)

Top

セブン銀行、”イケメン”が取引をサポートする「セブンコンシェルジュ」を開始

ビジネストレンド 06/27 19:30

2018年06月26日(火)

Top

劇場版「七つの大罪」主題歌は乃木坂46の書き下ろし楽曲「空扉」に決定

コミック 06/26 05:00

2018年06月20日(水)

Top

アニメ「ヤリチン☆ビッチ部」主題歌の試聴PV解禁、ソロver.9種も順次公開

コミック 06/20 20:47

2018年06月13日(水)

Top

「Free!DF」岩鳶高校新キャラ役に阿部敦、松岡禎丞、広橋涼！EDはSTYLE FIVE

コミック 06/13 17:01

2018年06月05日(火)

Top

テレビアニメ「むさしの！」を代アニマンガ科の選抜10名がコミカライズ

コミック 06/05 21:24

2018年05月28日(月)

Top

「ヤリチン☆ビッチ部」おげれつたなか登壇イベ開催、アニメキャストの集合写真も

コミック 05/28 18:11

2018年05月23日(水)

Top

「弱ペダ」4期イベント新ビジュアルで坂道が桃太郎に、BD/DVD BOX1巻は本日発売

コミック 05/23 22:24

2018年05月02日(水)

Top

突如出現した異世界を公務員が攻略、春原ロビンソン原作の新刊を星野桂も応援

コミック 05/02 14:18

2018年04月20日(金)

Top

「コレットは～」ドラマCDが花ゆめに、「蒼竜の側用人」移籍連載スタート

コミック 04/20 17:15

2018年04月19日(木)

Top

「センチメンタルサーカス」マンガ版が発売、代永翼「涙が止まりません」と推薦

コミック 04/19 18:53

2018年04月13日(金)

Top

劇場版「七つの大罪」追加キャストに代永翼、戸松遥、森川智之！予告編や新ビジュも

コミック 04/13 18:00

2018年03月24日(土)

Top

おげれつたなかの学園BL「ヤリチン☆ビッチ部」がアニメ化

コミック 03/24 11:58

Top

恋愛ゲーム「恋愛幕末カレシ」アニメ化！中村悠一らゲーム版キャストで

コミック 03/24 10:00

2018年03月14日(水)

Top

マンガ版ベースの新たな初代「ヴァンガード」に木谷高明「全力でヴァンガる」

コミック 03/14 20:31

Top

「ヴァンガード」次期で初代コミック版をアニメ化！バミューダ△のアニメも

コミック 03/14 16:36

2018年03月08日(木)

Top

スクエニ発のアイドル育成ゲーム誕生！キャラデザにヨシノサツキ、赤井ヒガサら

コミック 03/08 21:17

2018年02月17日(土)

Top

声優・代永翼、永塚拓馬、小林大紀が語る『ダックテイルズ』3兄弟

アニメ 02/17 12:00

2018年02月05日(月)

Top

アニメ「弱虫ペダル」イベント、総北に加えて箱学と京伏のキャストも出演

コミック 02/05 18:00

最初へ 1 3 4 最後へ

バックナンバー

2019
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    【写真42枚】魅惑の胸元に人だかりも! AnimeJapan2019美人コンパニオン特集1
  2. 2

    『劇場版シティーハンター』、折りたたみコンテナなどマニアックグッズ登場
  3. 3

    『グレンラガン』『ガンダムG』声優の福井裕佳梨が離婚を報告
  4. 4

    【写真49枚】金網×水着美女inクリスマスコスプレ撮影会4
  5. 5

    【写真70枚】制服系美人コスプレイヤー大特集! - AnimeJapan2019その6
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む