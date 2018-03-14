「代永翼」の最新情報・話題まとめ

賢プロダクション所属。男性。1984年1月15日生まれ。神奈川県出身。趣味・特技は水泳。2008年第2回声優アワード新人男優賞受賞。主な出演作品はアニメ『弱虫ペダル』(真波山岳)、『Free!』(葉月渚)、『おおきく振りかぶって』(三橋廉)、『アイドリッシュセブン』(和泉三月)、『ちるらん にぶんの壱』(沖田総司)、『ベイブレードバースト』(緑川犬介)、『LOVE STAGE!!』(瀬名泉水)、『曇天に笑う』(曇宙太郎)、『イナズマイレブンGO ギャラクシー』(皆帆和人)、『ちはやふる』(駒野勉)、『機神大戦ギガンテック・フォーミュラ』(州倭慎吾)、『八犬伝―東方八犬異聞― 第二期』(犬江仁)など。

関連キーワード 男性声優