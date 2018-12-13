「第3セクター鉄道」の最新情報・話題まとめ
2019年04月06日(土)
あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
鉄道 04/06 14:00
2019年04月01日(月)
平成筑豊鉄道「平成から令和へ」乗車券、ヘッドマーク付き列車も
鉄道 04/01 19:08
2019年03月30日(土)
叡山電鉄「三陸鉄道カラー」車両3/31運行開始 - 初日のダイヤ発表
鉄道 03/30 19:19
鉄道ニュース週報 第166回 三陸鉄道リアス線開通、注目のきっぷと列車は?
鉄道 03/30 18:14
2019年03月25日(月)
JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に
鉄道 03/25 20:24
2019年03月24日(日)
三陸鉄道リアス線開業、新ダイヤで営業運転 - 163km直通する列車も
鉄道 03/24 22:20
2019年03月20日(水)
三陸鉄道リアス線開業ツアー、貸切運転も実施 - クラブツーリズム
鉄道 03/20 19:59
三陸鉄道リアス線一貫運行開始記念ツアー、旅行会社2社が共同企画
鉄道 03/20 19:43
2019年03月15日(金)
道南いさりび鉄道キハ40形、最後のJR標準色車両が旧国鉄急行形塗色に
鉄道 03/15 19:44
鉄道ニュース週報 第164回 三陸鉄道と「SL銀河」で東京五輪の聖火を展示「復興の火」に
鉄道 03/15 08:26
2019年02月28日(木)
しなの鉄道SR1系デザイン公開 - ライナー車両は青、一般車両は赤
鉄道 02/28 18:32
2019年02月21日(木)
智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定
鉄道 02/21 19:12
2019年02月17日(日)
国土交通省、三陸鉄道の鉄道事業再構築実施計画の認定について発表
鉄道 02/17 19:47
道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行
鉄道 02/17 19:02
2019年02月03日(日)
いつも側には駅ナカグルメ 第40回 角館駅前で秋田B級グルメ - 「さくら小町」神代カレー
鉄道 02/03 17:00
2019年02月02日(土)
2019年02月01日(金)
2019年01月31日(木)
阿佐海岸鉄道、2020年導入めざすDMVのデザインと愛称について発表
鉄道 01/31 17:03
JR四国N2000系乗車ツアー、牟岐線で特急型車両乗れる貴重な機会に
鉄道 01/31 16:50
2019年01月27日(日)
平成筑豊鉄道「ことこと列車」3/21デビュー - 年間120日程度運行へ
鉄道 01/27 21:25
2019年01月10日(木)
智頭急行「あまつぼし」バレンタイン仕様の「チョコトレイン」運行
鉄道 01/10 17:37
2019年01月09日(水)
「しなの鉄道色」台鉄EMU500型が登場、相互の車両デザイン交換実現
鉄道 01/09 16:07
2019年01月08日(火)
井原鉄道、開業20周年記念乗車券発売 - 井原駅でセレモニーも開催
鉄道 01/08 16:24
2019年01月07日(月)
肥薩おれんじ鉄道3/16ダイヤ改正、快速列車のJR線直通運転を休止
鉄道 01/07 18:44
2019年01月04日(金)
鉄道ニュース週報 第154回 いすみ鉄道に転換期か - 大多喜駅・国吉駅の売店が1月末で閉店
鉄道 01/04 06:00
2018年12月31日(月)
道南いさりび鉄道キハ40-1798号機、JR標準塗色最後の1両も塗色変更
鉄道 12/31 17:38
JR東日本・三陸鉄道、宮古～釜石間で1月から試運転・訓練運転を開始
鉄道 12/31 17:22
2018年12月21日(金)
青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道ダイヤ改正、直通列車の時刻変更も
鉄道 12/21 12:13
2018年12月13日(木)
三陸鉄道リアス線ダイヤ発表 - 盛～久慈間での営業運転は3/24から
鉄道 12/13 22:41
井原鉄道、開業20周年「井原線感謝デー」1日乗り放題きっぷも発売
鉄道 12/13 21:07
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