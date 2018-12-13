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「第3セクター鉄道」の最新情報・話題まとめ

国鉄・JRから経営移管され、地域の足として活躍する第3セクター鉄道の最新ニュース・コラムを紹介します。

2019年04月06日(土)

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あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式

鉄道 04/06 14:00

2019年04月01日(月)

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平成筑豊鉄道「平成から令和へ」乗車券、ヘッドマーク付き列車も

鉄道 04/01 19:08

2019年03月30日(土)

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叡山電鉄「三陸鉄道カラー」車両3/31運行開始 - 初日のダイヤ発表

鉄道 03/30 19:19

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鉄道ニュース週報 第166回 三陸鉄道リアス線開通、注目のきっぷと列車は?

鉄道 03/30 18:14

2019年03月25日(月)

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JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に

鉄道 03/25 20:24

2019年03月24日(日)

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三陸鉄道リアス線開業、新ダイヤで営業運転 - 163km直通する列車も

鉄道 03/24 22:20

2019年03月20日(水)

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三陸鉄道リアス線開業ツアー、貸切運転も実施 - クラブツーリズム

鉄道 03/20 19:59

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三陸鉄道リアス線一貫運行開始記念ツアー、旅行会社2社が共同企画

鉄道 03/20 19:43

2019年03月15日(金)

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道南いさりび鉄道キハ40形、最後のJR標準色車両が旧国鉄急行形塗色に

鉄道 03/15 19:44

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鉄道ニュース週報 第164回 三陸鉄道と「SL銀河」で東京五輪の聖火を展示「復興の火」に

鉄道 03/15 08:26

2019年02月28日(木)

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しなの鉄道SR1系デザイン公開 - ライナー車両は青、一般車両は赤

鉄道 02/28 18:32

2019年02月21日(木)

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智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定

鉄道 02/21 19:12

2019年02月17日(日)

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国土交通省、三陸鉄道の鉄道事業再構築実施計画の認定について発表

鉄道 02/17 19:47

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道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行

鉄道 02/17 19:02

2019年02月03日(日)

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いつも側には駅ナカグルメ 第40回 角館駅前で秋田B級グルメ - 「さくら小町」神代カレー

鉄道 02/03 17:00

2019年02月02日(土)

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鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第5回 「新・鉄道ひとり旅」は「おじいちゃんになってもやっていたい」

鉄道 02/02 17:00

2019年02月01日(金)

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鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第4回 吉川さんが好きな車両とは? 視聴者との出会いも

鉄道 02/01 17:00

2019年01月31日(木)

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阿佐海岸鉄道、2020年導入めざすDMVのデザインと愛称について発表

鉄道 01/31 17:03

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JR四国N2000系乗車ツアー、牟岐線で特急型車両乗れる貴重な機会に

鉄道 01/31 16:50

2019年01月27日(日)

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平成筑豊鉄道「ことこと列車」3/21デビュー - 年間120日程度運行へ

鉄道 01/27 21:25

2019年01月10日(木)

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智頭急行「あまつぼし」バレンタイン仕様の「チョコトレイン」運行

鉄道 01/10 17:37

2019年01月09日(水)

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「しなの鉄道色」台鉄EMU500型が登場、相互の車両デザイン交換実現

鉄道 01/09 16:07

2019年01月08日(火)

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井原鉄道、開業20周年記念乗車券発売 - 井原駅でセレモニーも開催

鉄道 01/08 16:24

2019年01月07日(月)

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肥薩おれんじ鉄道3/16ダイヤ改正、快速列車のJR線直通運転を休止

鉄道 01/07 18:44

2019年01月04日(金)

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鉄道ニュース週報 第154回 いすみ鉄道に転換期か - 大多喜駅・国吉駅の売店が1月末で閉店

鉄道 01/04 06:00

2018年12月31日(月)

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道南いさりび鉄道キハ40-1798号機、JR標準塗色最後の1両も塗色変更

鉄道 12/31 17:38

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JR東日本・三陸鉄道、宮古～釜石間で1月から試運転・訓練運転を開始

鉄道 12/31 17:22

2018年12月21日(金)

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青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道ダイヤ改正、直通列車の時刻変更も

鉄道 12/21 12:13

2018年12月13日(木)

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三陸鉄道リアス線ダイヤ発表 - 盛～久慈間での営業運転は3/24から

鉄道 12/13 22:41

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井原鉄道、開業20周年「井原線感謝デー」1日乗り放題きっぷも発売

鉄道 12/13 21:07

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