「谷山紀章」の最新情報・話題まとめ

賢プロダクション所属。男性。1975年8月11日生まれ。山口県出身。狂気的なキャラクターから、フェミニンなふんわりとした雰囲気まで、広く演じ分ける。驚異的な歌唱力をもち、アーティスト「GRANRODEO」としても活動中。主な出演作品はアニメ『文豪ストレイドッグス』（中原中也）、『うたの☆プリンスさまっ♪』（四ノ宮那月）、『幕末ROCK』（坂本龍馬）、『君が望む永遠』（鳴海孝之）、『進撃の巨人』（ジャン・キルシュタイン）、『黒子のバスケ』（氷室辰也）、『絶対可憐チルドレン』（賢木修二）、『とある魔術の禁書目録』（ステイル＝マグヌス）、ゲーム『金色のコルダ』（月森蓮）など。

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