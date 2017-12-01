「谷山紀章」の最新情報・話題まとめ
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2018年06月07日(木)
水樹奈々、日本武道館7DAYS公演『NANA MIZUKI LIVE GATE』ダイジェスト映像
アニメ 06/07 20:47
2018年05月10日(木)
「軍靴のバルツァー」11巻、限定版ドラマCDは中島三千恒書き下ろし脚本
コミック 05/10 23:13
2018年05月09日(水)
悪い魔法少女は服従させてたっぷりおしおき「コガネ・クラフター」1巻発売
コミック 05/09 20:20
2018年04月10日(火)
花澤香菜＆谷山紀章が耳元で「しそしそしそ…」、しそ焼酎・鍛高譚の新CM
コミック 04/10 11:00
「魔法少女 俺」オリキャラに田村ゆかり＆内山夕実、キャラソンも発売決定
コミック 04/10 10:00
2018年04月02日(月)
アニメ「魔法少女 俺」BD＆DVD、毛魂一直線描き下ろしボックスや複製原画など
コミック 04/02 20:47
2018年04月01日(日)
「魔法少女 俺」に緒方恵美、山寺宏一、優希比呂、関智一、岩永哲哉、石田彰が出演
コミック 04/01 00:00
2018年03月24日(土)
TVアニメ『魔法少女 俺』、"謎の魔法少女"役を谷山紀章と鈴木達央が担当
アニメ 03/24 17:00
「魔法少女 俺」アニメオリジナルの魔法少女を谷山紀章＆鈴木達央が担当
コミック 03/24 17:00
2018年03月19日(月)
水樹奈々、日本武道館7DAYSがBD&DVDに! 豪華ゲストのライブ映像も収録
アニメ 03/19 03:33
2018年03月14日(水)
「Dies irae」激闘の一端描くビジュアル、イベントチケットは今週末発売
コミック 03/14 19:13
2018年03月05日(月)
映画「文スト」上村祐翔語る見どころは「敦のいろんな『鏡花ちゃん』が聞ける」
コミック 03/05 12:09
2018年02月21日(水)
「不能犯」神崎裕也の新連載＆「BTOOOM!」スピンオフが月刊コミックバンチで始動
コミック 02/21 20:06
2018年02月14日(水)
映画「文豪ストレイドッグスDEAD APPLE」本予告解禁、新規場面カットも
コミック 02/14 16:00
2018年01月22日(月)
「ヤンキーショタとオタクおねえさん」3巻発売、ドラマCD収録レポマンガも
コミック 01/22 15:11
水樹奈々、日本武道館7DAYSライブ! 「NANA MIZUKI LIVE GATE 2018」
アニメ 01/22 05:16
2018年01月20日(土)
「鹿楓堂よついろ日和」＠バンチで移籍連載開始、TVアニメ声優陣の座談会も
コミック 01/20 19:42
工藤静香、「クール・アングラーズ・アワード」を受賞
芸能 01/20 17:30
2018年01月13日(土)
『劇場版うたの☆プリンスさまっ♪』、ST☆RISHシングルのジャケット公開
アニメ 01/13 23:21
2017年12月28日(木)
劇場版「進撃の巨人」でロバート秋山扮する声優・二木陽次、“臓声”で巨人演じる
コミック 12/28 18:00
2017年12月22日(金)
TVアニメ『鬼灯の冷徹』第弐期、追加キャストに谷山紀章と坂本千夏
アニメ 12/22 20:11
2017年12月01日(金)
「進撃の巨人」2期劇場版前売券に、リヴァイが誕プレに囲まれるポストカード
コミック 12/01 13:18
工藤静香トリビュート、関智一、鈴村健一、谷山紀章による座談会の開催決定
アニメ 12/01 08:04
2017年11月17日(金)
下野紘の人生観を変えた1冊は？神田沙也加×よゐこ有野の番組でマンガトーク
コミック 11/17 20:45
2017年11月03日(金)
映画「文豪ストレイドッグス」公開は3月！澁澤龍彦役に中井和哉、予告編も
コミック 11/03 00:37
2017年10月30日(月)
TVアニメ『進撃の巨人』、Season3は来年7月放送! 1月には劇場版第3弾も上映
アニメ 10/30 17:52
2017年10月20日(金)
桂正和がヘロQ舞台「声優に死す」のチラシ描く、関智一や櫻井孝宏ら出演
コミック 10/20 17:08
2017年09月15日(金)
有野晋哉と神田沙也加MCのマンガ番組がリニューアル、初回ゲストは谷山紀章
コミック 09/15 20:41
2017年08月11日(金)
劇場版「文スト」特典付き前売り券が9月に発売、眼鏡市場とのコラボも決定
コミック 08/11 23:04
2017年07月18日(火)
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