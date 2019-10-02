「シンカリオン」の最新情報・話題まとめ
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「シンカリオン」の検索結果
JR東日本「ALFA-X」新たなシンカリオンがプラレールに! 11/21発売
鉄道 2019/10/02 16:44
『シンカリオン』劇場版に登場ALFA-Xが商品化、全長約26㎝の大型ロボに変形
模型・フィギュア 2019/10/01 19:31
劇場版『シンカリオン』主題歌はボイメン＆ゲストは伊藤健太郎・吉田鋼太郎！ 予告編もチェック!!
アニメ 2019/10/01 19:30
鉄道を描いたアニメを紹介する「アニメと鉄道2019」が発刊！ 『空の青さを知る人よ』を大特集！
アニメ 2019/10/01 18:15
劇場版シンカリオン、少年ホクト役に釘宮理恵！主題歌はボイメン「ガッタンゴットンGO！」
コミック 2019/10/01 05:00
シンカリオン：劇場版アニメの少年ホクトの声優に釘宮理恵 伊藤健太郎、…
アニメ 2019/10/01 05:00
シンカリオン：劇場版アニメのALFA-Xの玩具登場 2両、5両の変形…
アニメ 2019/10/01 05:00
JR東日本、新幹線工事用車両基地「鷲宮保守基地」11/23特別公開へ
鉄道 2019/09/26 19:31
プリキュア×キティが共演！「サンリオEXPO」で新アニメ発表やコラボ商品の展示も
コミック 2019/08/30 20:46
劇場版「シンカリオン」ALFA-Xの運転士“謎の少年”お披露目、舞台は北海道
コミック 2019/08/13 20:04