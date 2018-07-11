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「シェアリングエコノミー」の最新情報・話題まとめ

物・サービス・場所などを、多くの人と共有・交換して利用する社会的な仕組み

2019年03月01日(金)

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「購入の際に売却を意識」はフリマアプリ利用者の半数以上

ビジネストレンド 03/01 09:14

2019年02月19日(火)

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KDDI、チャットボット技術活用のスキルシェアサービスの実証実験

モバイル 02/19 09:31

2019年02月18日(月)

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地域密着のお買い物代行サービス「Twidy」と日産「NV100 クリッパー」実証実験 - ダブルフロンティア×日産自動車

企業動向 02/18 17:06

2019年02月06日(水)

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トヨタ、新会社「KINTO」設立しレクサスなどサブスクリプションサービス

マーケティング 02/06 10:40

2019年02月04日(月)

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ライドシェアが有用な交通手段として受け入れられる - IDCが調査

情報システム 02/04 18:12

2018年12月26日(水)

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イオン、スマホ用モバイルバッテリーシェアリングサービス開始

マーケティング 12/26 12:05

2018年11月16日(金)

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タイムズ24、大阪府住宅供給公社にマッチングサービス

マーケティング 11/16 16:22

2018年11月12日(月)

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大崎電気、スマートメーターを活用した新たなビジネス開始

情報システム 11/12 15:47

2018年11月07日(水)

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JR東日本、駅ナカでブース型シェアオフィスの実証実験

企業動向 11/07 07:16

2018年10月30日(火)

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生活トラブルのマッチングシステム - リードタイム「0分」を目指す

マーケティング 10/30 11:00

2018年10月29日(月)

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快適な引越しに向けニフティ不動産とクラウド収納「TRUNK」が業務提供

企業動向 10/29 17:17

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AirbnbとJR四国が包括的業務提携を締結

企業動向 10/29 12:35

2018年10月12日(金)

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未来シェア×ヴァル研究所、MaaS分野で業務提携- 動的なナビの展開へ

情報システム 10/12 16:32

2018年10月02日(火)

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ローソン、店舗でスマホのバッテリーシェアリングサービス開始

モバイル 10/02 14:01

2018年09月21日(金)

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楽天子会社とALSOK、民泊事業で業務提携

企業動向 09/21 15:53

2018年09月20日(木)

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吉川明日論の半導体放談 第46回 シリコンバレーへのセンチメンタル・ジャーニー(1)

半導体デバイス 09/20 09:33

2018年09月06日(木)

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Uber×フジタクシーグループが名古屋で配車サービス開始

モバイル 09/06 13:22

2018年09月05日(水)

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日立とJR東日本、スマホアプリ利用したモビリティサービスの実証

モバイル 09/05 09:45

2018年08月29日(水)

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三井不動産、シェアオフィスでオープンイノベーションサポート拡大

企業動向 08/29 16:31

2018年08月28日(火)

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トヨタがUberに5億ドルを出資 - ライドシェア専用車両を投入

企業動向 08/28 11:35

2018年08月24日(金)

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TIS、ブロックチェーンを活用するシェアリングサービス提供

情報システム 08/24 10:27

2018年08月16日(木)

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シェアリングエコノミーの利用経験上位のサービスとは？

モバイル 08/16 15:30

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大阪ベイタワーでシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」開始

モバイル 08/16 12:32

2018年08月02日(木)

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オプティム、ドローンパイロットのシェアリングサービスβ版

情報システム 08/02 09:17

2018年08月01日(水)

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シリコンバレー101 第766回 成功それとも裏目、Uberカーの利用を奪うUber自転車シェアリング

マーケティング 08/01 09:00

2018年07月31日(火)

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大東建託、居住者向けのシェアサイクルを試行

マーケティング 07/31 11:59

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ヴァル研究所、ドコモと複合経路検索の実証実験

モバイル 07/31 10:37

2018年07月13日(金)

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ソフトバンク、10月から駐車場シェアリングサービス - 1分単位で決済

マーケティング 07/13 16:40

2018年07月11日(水)

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トヨタがハワイで販売店主体のカーシェアサービスを開始

企業動向 07/11 11:10

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宅配ボックスを利用したお掃除ロボットのシェアリングシステム

マーケティング 07/11 06:58

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