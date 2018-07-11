「シェアリングエコノミー」の最新情報・話題まとめ
2019年03月01日(金)
「購入の際に売却を意識」はフリマアプリ利用者の半数以上
ビジネストレンド 03/01 09:14
2019年02月19日(火)
KDDI、チャットボット技術活用のスキルシェアサービスの実証実験
モバイル 02/19 09:31
2019年02月18日(月)
2019年02月06日(水)
トヨタ、新会社「KINTO」設立しレクサスなどサブスクリプションサービス
マーケティング 02/06 10:40
2019年02月04日(月)
ライドシェアが有用な交通手段として受け入れられる - IDCが調査
情報システム 02/04 18:12
2018年12月26日(水)
イオン、スマホ用モバイルバッテリーシェアリングサービス開始
マーケティング 12/26 12:05
2018年11月16日(金)
タイムズ24、大阪府住宅供給公社にマッチングサービス
マーケティング 11/16 16:22
2018年11月12日(月)
大崎電気、スマートメーターを活用した新たなビジネス開始
情報システム 11/12 15:47
2018年11月07日(水)
JR東日本、駅ナカでブース型シェアオフィスの実証実験
企業動向 11/07 07:16
2018年10月30日(火)
生活トラブルのマッチングシステム - リードタイム「0分」を目指す
マーケティング 10/30 11:00
2018年10月29日(月)
快適な引越しに向けニフティ不動産とクラウド収納「TRUNK」が業務提供
企業動向 10/29 17:17
AirbnbとJR四国が包括的業務提携を締結
企業動向 10/29 12:35
2018年10月12日(金)
未来シェア×ヴァル研究所、MaaS分野で業務提携- 動的なナビの展開へ
情報システム 10/12 16:32
2018年10月02日(火)
ローソン、店舗でスマホのバッテリーシェアリングサービス開始
モバイル 10/02 14:01
2018年09月21日(金)
楽天子会社とALSOK、民泊事業で業務提携
企業動向 09/21 15:53
2018年09月20日(木)
吉川明日論の半導体放談 第46回 シリコンバレーへのセンチメンタル・ジャーニー(1)
半導体デバイス 09/20 09:33
2018年09月06日(木)
Uber×フジタクシーグループが名古屋で配車サービス開始
モバイル 09/06 13:22
2018年09月05日(水)
日立とJR東日本、スマホアプリ利用したモビリティサービスの実証
モバイル 09/05 09:45
2018年08月29日(水)
三井不動産、シェアオフィスでオープンイノベーションサポート拡大
企業動向 08/29 16:31
2018年08月28日(火)
トヨタがUberに5億ドルを出資 - ライドシェア専用車両を投入
企業動向 08/28 11:35
2018年08月24日(金)
TIS、ブロックチェーンを活用するシェアリングサービス提供
情報システム 08/24 10:27
2018年08月16日(木)
シェアリングエコノミーの利用経験上位のサービスとは？
モバイル 08/16 15:30
大阪ベイタワーでシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」開始
モバイル 08/16 12:32
2018年08月02日(木)
オプティム、ドローンパイロットのシェアリングサービスβ版
情報システム 08/02 09:17
2018年08月01日(水)
2018年07月31日(火)
大東建託、居住者向けのシェアサイクルを試行
マーケティング 07/31 11:59
ヴァル研究所、ドコモと複合経路検索の実証実験
モバイル 07/31 10:37
2018年07月13日(金)
ソフトバンク、10月から駐車場シェアリングサービス - 1分単位で決済
マーケティング 07/13 16:40
2018年07月11日(水)
トヨタがハワイで販売店主体のカーシェアサービスを開始
企業動向 07/11 11:10
宅配ボックスを利用したお掃除ロボットのシェアリングシステム
マーケティング 07/11 06:58
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