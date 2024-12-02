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「佐々木勇気」のニュースまとめ

生年月日：1994年8月5日、出身地：埼玉県三郷市、師匠：石田和雄九段

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アニメやゲーム、玩具、模型からニコニコ動画、コンピューター将棋など幅広いジャンルで展開しています。