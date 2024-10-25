AMDのプロセッサ「Ryzen」シリーズについて、ハイエンド向けの「Threadripper」やノートPC向けの「Ryzen mobile」を含めて、製品概要から技術解説、レビューといった最新情報をお届けします。
今週の秋葉原情報 - 時代は「Core i」から「Core Ultra」へ、新世代CPU「Arrow Lake」が発売に
Core Ultra 9 285KとCore Ultra 5 245Kの実力検証！ Arrow Lakeは本当に高速省電力？ 対14900K＆9950Xベンチマーク
Arrow Lakeがついに市場投入！ ASRock・ASUS・MSI・GIGABYTEが一堂に会して製品アピール、Micronの姿も
Lunar Lake正式発表！ Core Ultra 200Vシリーズのラインナップを早速チェック
Micron、DDR5 6400MT/sの高速動作に対応するメモリキット - 16GB×2で2万円を切る低価格
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