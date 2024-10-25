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「Ryzen」のニュースまとめ

AMDのプロセッサ「Ryzen」シリーズについて、ハイエンド向けの「Threadripper」やノートPC向けの「Ryzen mobile」を含めて、製品概要から技術解説、レビューといった最新情報をお届けします。

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CPU、マザーボード、グラフィックスカードなど、各種パソコンパーツの製品情報から関連する最新テクノロジまで、パソコンの自作に関するさまざまな情報を発信。