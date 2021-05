「森久保祥太郎」のニュースまとめ

ヴィムス所属。男性。1974年2月25日生まれ。東京都出身。鋭利な切り口をもつ、とがったような発声が特徴的である。声優だけではなく、舞台俳優、歌手としても活躍する。主な出演作品はアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪』(寿嶺二)、『弱虫ペダル』巻島裕介)、『薄桜鬼』(沖田総司)、『幕末ROCK』(桂小五郎)、『NARUTO -ナルト- 疾風伝』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』(奈良シカマル)、『DYNAMIC CHORD』(城坂依都)、『ラブ米 -WE LOVE RICE- 二期作』(ショウ)、『Persona4 the ANIMATION』(花村陽介)、『魔法少女 俺』(矢茂小波)、『あまつき』(露草)、ゲーム『あんさんぶるスターズ!』(遊木真)など。