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「モービルアイ」のニュースまとめ

2017年にIntelが153億ドルで買収をしたことで知られ、車載カメラの画像処理SoC「EyeQシリーズ」でADASおよび自動運転分野で注目を集めるMobileye(モービルアイ)。同社の最新製品や技術情報など、最新の動向をお届けします。

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