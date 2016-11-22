劇団ひまわり所属。男性。1983年6月8日生まれ。埼玉県出身。豊かな表現力を武器に、声優・俳優・歌手と活躍の幅を広げている。主な出演作品はアニメ『DEATH NOTE』（夜神月）、『機動戦士ガンダム00』（刹那・F・セイエイ）、『弱虫ペダル』シリーズ（葦木場拓斗）、『うたの☆プリンスさまっ♪』（一ノ瀬トキヤ/HAYATO）、『銀河英雄伝説 Die Neue These』（ラインハルト・フォン・ローエングラム）、『亜人』（永井圭）、ラジオ『宮野真守のRADIO SMILE』（文化放送）、『PERSONA5 the Animation Radio“カイトーク！”』（アニメイトタイムズ）、舞台『ONWARD presents「劇団☆新感線『髑髏城の七人』Season月 Produced by TBS」<下弦の月>』（捨之介）、CD『Discovery』、『オルフェ』、『カノン』など。
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