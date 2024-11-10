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「香川愛生」のニュースまとめ

生年月日：1993年4月16日、出身地：東京都調布市、師匠：中村　修九段

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アニメやゲーム、玩具、模型からニコニコ動画、コンピューター将棋など幅広いジャンルで展開しています。