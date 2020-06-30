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「稲垣吾郎」のニュースまとめ
元SMAPのメンバーで、現在はタレント、俳優、歌手などで活躍中。1973年12月8日生まれ。O型。CULEN所属。
2020年06月30日(火)
エンタメ
稲垣吾郎「BISTRO J_O」併設ショップよりミニ扇風機「J_O mini fan」発売
2020/06/30 20:00
2020年06月20日(土)
エンタメ
新しい地図、第3弾は里親家庭への支援 これまでの支援先から感謝の声も届く
2020/06/20 14:56
2020年06月15日(月)
エンタメ
稲垣吾郎、一番好きなSMAPの曲を告白「ありすぎるので難しいですけど…」
2020/06/15 08:36
2020年06月12日(金)
エンタメ
稲垣吾郎、ガキ使「100のコト」で質問攻めに 衝撃回答に松本苦戦
2020/06/12 12:13
2020年06月07日(日)
エンタメ
EXIT、新しい地図の3人と初対面! 香取の「すごい見てる」発言に感激
2020/06/07 17:54
エンタメ
香取慎吾、外出自粛生活で運動に目覚める! 稲垣＆草なぎ「信じられない」
2020/06/07 15:51
2020年06月06日(土)
エンタメ
吉村大阪府知事が『ななにー』出演! 稲垣･草なぎ･香取とトーク
2020/06/06 10:55
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