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「稲葉陽」のニュースまとめ

生年月日：1988年8月8日、出身地：兵庫県西宮市、師匠：井上慶太九段

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アニメやゲーム、玩具、模型からニコニコ動画、コンピューター将棋など幅広いジャンルで展開しています。