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「iCloud」のニュースまとめ-2017年9月

アップル(Apple)のクラウドサービス「iCloud」のニュースを紹介。バックアップから写真、ドキュメントまで一連の機能の使い方と管理方法を解説。

2017年09月22日(金)

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家計簿アプリ「Moneytree」、Siriで音声による残高確認が可能に

モバイルソリューション 2017/09/22 12:00

2017年09月19日(火)

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Apple、iOS 11を20日に提供開始 - 「Dock」「ファイル」など追加

iPhone 2017/09/19 20:20

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周辺機器 2020/07/31 11:00

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Google、「Google One」の携帯データバックアップを無料提供、iOS用も

スマホアプリ / サービス 2020/07/30 12:13

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ちょっとした心配りで、iPhoneの「書類をスキャン」を効率的に

iPhone 2020/07/25 11:30

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Microsoftの構想をパクってApple Siliconは「One Apple」を実現する！ - WWDC2020を振り返り未来を幻視してみた

アップル 2020/07/25 11:15

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仕事がはかどるGmailテクニック 第80回 Sprit Viewに対応したiPad版Gmailの活用方法

業務システム 2020/07/24 11:00

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iPadは仕事でどこまで使えるか？ 第8回 アプリの高速切り替えをマスターしよう

開発/エンジニア 2020/07/19 14:08

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残りわずかのiCloudストレージ、空きを確保する基本ワザ

iPhone 2020/07/19 11:30

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家族のアプリ内課金を制限したいときのiPhoneの設定ポイント

iPhone 2020/07/18 11:30

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Apple「iOS 13.6」公開、iPhoneが車のデジタルキーに、Newsにオーディオ機能

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