「iBooks」のニュースまとめ-2012年10月
2012年10月24日(水)
Apple、電子書籍リーダーアプリ「iBooks」の最新版「iBooks 3」を提供開始
iPhone 2012/10/24 15:36
Apple、「iBooks」「iBooks Author」の新バージョンを公開
アップル 2012/10/24 11:08
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