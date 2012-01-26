「iBooks」のニュースまとめ-2012年1月
2012年01月26日(木)
シリコンバレー101 第448回 印刷版の1/5、アップルのiBookstoreの教科書はなぜ安い
マーケティング 2012/01/26 08:00
2012年01月24日(火)
電子ブックの新時代を拓く「iBooks Author」
アップル 2012/01/24 23:45
2012年01月23日(月)
アップル、iTunes 10.5.3を公開 - iBooksテキストブックに対応
アップル 2012/01/23 16:48
2012年01月20日(金)
米Apple、50万以上の教育コンテンツにアクセスできる「iTunes U」アプリ
アップル 2012/01/20 17:41
米Apple、インタラクティブ教科書対応の新書籍ストアとオーサリングツール
アップル 2012/01/20 15:27
米Apple「iBooks 2 for iPad」でテキストブックを再定義
アップル 2012/01/20 06:46
2012年01月12日(木)
Apple、1月19日に特別イベント - 教育分野の発表を予告
アップル 2012/01/12 05:29
2012年01月04日(水)
米Appleが1月末NYで開催と噂のスペシャルイベント、内容は教育分野?
アップル 2012/01/04 14:21
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