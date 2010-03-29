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「iBooks」のニュースまとめ-2010年3月

アップルが提供する電子書籍関連のサービス「iBooks」に関する情報はここでチェック。

2010年03月29日(月)

Top

Apple、iPadを4月3日午前9時に店頭発売 - 「iBookstore」も同日公開

アップル 2010/03/29 22:45

2010年03月05日(金)

Top

Appleの電子書籍ストア「iBookstore」世界展開計画の一端が判明

アップル 2010/03/05 19:57

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