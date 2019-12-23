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「IBM」のニュースまとめ-2019年12月

1911年に創立され、長年にわたってコンピュータ関連のハードウェア、ソフトウェア、ソリューションなどを手がけてきたIBM。近年も、量子コンピュータの商用化を目指すなど、新たなビジネス分野の開拓を進めている。そんな同社の最新情報をお届けします。

2019年12月23日(月)

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シネックスとIBMがDXビジネス拡大に向けて協業を強化

企業動向 2019/12/23 14:54

2019年12月19日(木)

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東大とIBMが量子コンピューティングの技術革新と実用化で協業

情報システム 2019/12/19 12:21

2019年12月04日(水)

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クラフトが薬剤師支援AIソリューションを全国展開

業務システム 2019/12/04 12:29

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IBMと東大、量子イノベーションイニシアティブ協議会設立で連携

情報システム 2020/07/31 11:27

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知ってビックリ!? 現地に精通する人に聞く世界のIT事情 第8回 実は世界のIT市場を支えているウクライナ、その実態とは？

開発/エンジニア 2020/07/23 13:16

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VLSIシンポジウム2020 第7回 5Gとフォトニクスデバイスの注目論文 - 5G対応デバイスが続々と登場

次世代半導体技術 2020/07/23 08:00

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SUSE Linux Enterprise 15 SP2リリース - 企業のイノベーションを加速

開発/エンジニア 2020/07/22 14:52

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アドビ、IBM、Red Hatが戦略的パートナーシップ締結

マーケティング 2020/07/22 12:01

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吉川明日論の半導体放談 第148回 半導体の先端技術研究コンソーシアムは有効か？

半導体デバイス 2020/07/21 08:00

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経営破綻した宇宙インターネット「ワンウェブ」、英国政府などが買収へ

宇宙・航空 2020/07/20 14:29

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VerizonとIBM、エッジにおいて5GとAIソリューション分野で協業

情報システム 2020/07/17 17:41

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50以上のツール利用でセキュリティ対応の効果が低下 - IBMが調査

セキュリティ 2020/07/16 12:04

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IBMの社会貢献プログラム「SkillsBuild」を国内で提供開始

企業動向 2020/07/07 14:26

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