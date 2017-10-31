「HTC」のニュースまとめ-2017年10月
2017年10月31日(火)
VRゴーグル「VIVE」をワイヤレス化するキット、2月発売
周辺機器 2017/10/31 19:04
2017年10月20日(金)
日本においてVR/AR市場の成長を阻む要因は何か?
情報システム 2017/10/20 09:00
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「HTC」の検索結果
まるでサングラス？ Facebook、“薄くて軽いVR機器”実現に向けた研究を公開
周辺機器 2020/07/02 19:25
モトローラが7月1日付で社長交代
MVNO 2020/07/01 12:27
アスク、グローブ型VRデバイス「Manus Prime II」 - 触覚フィードバック機能も
周辺機器 2020/06/05 17:06
VIVEヘッドマウントディスプレイ「Pro Eye」「Focus Plus」が一般販売
周辺機器 2020/06/05 14:31
「からかい上手の高木さんVR」が本日リリース、高橋李依演じる高木さんのからかいを体験
コミック 2020/05/22 21:27
VR HMD「VIVE Cosmos Elite」が単品購入可能に、フェースプレートも
PCゲーミング 2020/05/01 12:54
HTC NIPPONとDMM.comがVIVEアンバサダー募集
ガジェット 2020/04/22 16:38
VIVE Cosmos Elite発売記念、HTCがフォロー&RTでグッズが当たるキャンペーン
キャンペーン / イベント 2020/04/20 21:18
今週の秋葉原情報 - 電源を強化したThreadripper向けマザー、春らしい新色のマウスも発売に
自作 / テクノロジ 2020/03/30 14:10
解像度2,880×1,700pxのディスプレイを搭載した「VIVE Cosmos Elite」
ガジェット 2020/03/18 12:46