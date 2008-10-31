「HTC」のニュースまとめ-2008年10月
2008年10月31日(金)
ソフトバンク、ダイヤモンドカットの「Touch Diamond」「Touch Pro」を発表
Windows 2008/10/31 01:54
2008年10月15日(水)
HTC、Touch Diamond/Proの国内携帯全キャリア投入をアピール
デジタル 2008/10/15 23:51
2008年10月02日(木)
CEATEC JAPAN 2008 - KDDI、ソーラーパネルを使用したコンセプト端末やE30HTを初披露
携帯キャリア 2008/10/02 00:09
2008年10月01日(水)
CEATEC JAPAN 2008 - KDDI、実空間透視ケータイや3Dディスプレイなど研究開発中の技術を紹介
携帯キャリア 2008/10/01 23:44
CEATEC JAPAN 2008 - NTTドコモ、プロジェクター携帯やセパレート携帯など開発中のマシンを展示
携帯キャリア 2008/10/01 23:38
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まるでサングラス？ Facebook、“薄くて軽いVR機器”実現に向けた研究を公開
周辺機器 2020/07/02 19:25
モトローラが7月1日付で社長交代
MVNO 2020/07/01 12:27
アスク、グローブ型VRデバイス「Manus Prime II」 - 触覚フィードバック機能も
周辺機器 2020/06/05 17:06
VIVEヘッドマウントディスプレイ「Pro Eye」「Focus Plus」が一般販売
周辺機器 2020/06/05 14:31
「からかい上手の高木さんVR」が本日リリース、高橋李依演じる高木さんのからかいを体験
コミック 2020/05/22 21:27
VR HMD「VIVE Cosmos Elite」が単品購入可能に、フェースプレートも
PCゲーミング 2020/05/01 12:54
HTC NIPPONとDMM.comがVIVEアンバサダー募集
ガジェット 2020/04/22 16:38
VIVE Cosmos Elite発売記念、HTCがフォロー&RTでグッズが当たるキャンペーン
キャンペーン / イベント 2020/04/20 21:18
今週の秋葉原情報 - 電源を強化したThreadripper向けマザー、春らしい新色のマウスも発売に
自作 / テクノロジ 2020/03/30 14:10
解像度2,880×1,700pxのディスプレイを搭載した「VIVE Cosmos Elite」
ガジェット 2020/03/18 12:46