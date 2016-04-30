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「ヘッドフォン祭 2016」のニュースまとめ-2016年4月

フジヤエービック主催のポータブルオーディオイベント「ヘッドフォン祭 2016」の現地レポートなどを掲載。

2016年04月30日(土)

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けいおん!コラボのハイレゾプレーヤーを触ってきた - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:11

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前方から音が聴こえるヘッドホンが気になる - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:06

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ギターが琴っぽく聴こえる「桐製ヘッドホン」が面白い - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/30 14:50

2016年04月29日(金)

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Fender初のイヤホンは、やっぱりギターが良く聴こえる - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/29 23:22

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世界で777台の伝説級ヘッドホン、ULTRASONE「Tribute 7」に長蛇の列 - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/29 22:47

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Astell&Kernの新ハイレゾプレーヤー「AK300」をさっそく試聴 - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/29 21:07

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パイオニアから未発表の高級ヘッドホンが登場、桐製ヘッドホンにも新展開が - ポタフェス2016冬

サウンド / オーディオ 2016/12/17 19:50

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ULTRASONE、25周年ヘッドホンの国内販売を中止 - 品質が想定レベルに至らず

サウンド / オーディオ 2016/12/15 20:56

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Astell&Kern、ユニバーサルIEM「Michelle」の発売日と価格が決定

サウンド / オーディオ 2016/11/25 19:04

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オンキヨー、ハイレゾ対応の開放型ヘッドホン「A800」

サウンド / オーディオ 2016/11/17 20:09

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AUDEZE、世界初のセミオープン・平面駆動イヤホン「iSINE」

サウンド / オーディオ 2016/11/04 12:47

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伝説級ヘッドホン「KOSS PORTAPRO」のベージュモデル、5,000台限定で発売

サウンド / オーディオ 2016/10/25 18:29

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こだわりすぎぃ! finalの約45万円イヤホンは「製造がしんどすぎて200セット限定になった」 - 秋のヘッドフォン祭り 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/24 08:30

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