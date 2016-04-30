「ヘッドフォン祭 2016」のニュースまとめ-2016年4月
2016年04月30日(土)
けいおん!コラボのハイレゾプレーヤーを触ってきた - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:11
前方から音が聴こえるヘッドホンが気になる - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:06
ギターが琴っぽく聴こえる「桐製ヘッドホン」が面白い - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 14:50
2016年04月29日(金)
Fender初のイヤホンは、やっぱりギターが良く聴こえる - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/29 23:22
世界で777台の伝説級ヘッドホン、ULTRASONE「Tribute 7」に長蛇の列 - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/29 22:47
Astell&Kernの新ハイレゾプレーヤー「AK300」をさっそく試聴 - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/29 21:07
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「ヘッドフォン祭 2016」の検索結果
ポタフェスで見つけた、ユニークなイヤホンやプレーヤー
サウンド / オーディオ 2019/12/19 14:18
ゼンハイザー、NC効果を自動調整する新ヘッドホン「PXC 550-II」 - AAC/aptX LL対応
サウンド / オーディオ 2019/11/07 00:00
beyerdynamic、テスラドライバー搭載の開放型ヘッドホン「AMIRON HOME」
サウンド / オーディオ 2017/01/18 19:42
パイオニアから未発表の高級ヘッドホンが登場、桐製ヘッドホンにも新展開が - ポタフェス2016冬
サウンド / オーディオ 2016/12/17 19:50
ULTRASONE、25周年ヘッドホンの国内販売を中止 - 品質が想定レベルに至らず
サウンド / オーディオ 2016/12/15 20:56
Astell&Kern、ユニバーサルIEM「Michelle」の発売日と価格が決定
サウンド / オーディオ 2016/11/25 19:04
オンキヨー、ハイレゾ対応の開放型ヘッドホン「A800」
サウンド / オーディオ 2016/11/17 20:09
AUDEZE、世界初のセミオープン・平面駆動イヤホン「iSINE」
サウンド / オーディオ 2016/11/04 12:47
伝説級ヘッドホン「KOSS PORTAPRO」のベージュモデル、5,000台限定で発売
サウンド / オーディオ 2016/10/25 18:29