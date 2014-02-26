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「日本HP」のニュースまとめ-2014年2月

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2014年02月26日(水)

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日本HP、約1万円のA4インクジェット複合機 - 両面印刷、無線LAN、FAXも

周辺機器 2014/02/26 21:11

2014年02月25日(火)

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米HP、液晶回転型の2-in-1 PC「HP Pavilion x360」 - 米で2月発売、399ドル

PC本体 2014/02/25 22:59

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米HP、Bay Trailで64bit対応のWin 8.1タブレット「HP ProPad 600」など

PC本体 2014/02/25 18:10

2014年02月13日(木)

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日本HP、最小構成64,800円の法人向け省スペース型デスクトップPC

PC本体 2014/02/13 18:08

2014年02月12日(水)

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日本HP、こどもちゃれんじ会員に7型タブ"HP Slate7 しまじろうモデル"提供

PC本体 2014/02/12 21:57

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サクサク動作のNVIDIA Tegra 4搭載7型Androidタブレット - 日本HP「HP Slate7 Extreme」を試す

PC本体 2014/02/12 00:00

2014年02月07日(金)

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米HP、Chrome OS搭載の小型PC「HP Chromebox」 - 2014年春に登場

PC本体 2014/02/07 19:02

2014年02月05日(水)

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日本HP、堅牢な本体とセキュリティのUltrabook「HP EliteBook Folio 1040」

PC本体 2014/02/05 18:34

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日本HP、Haswell世代のCPUに強化した2in1 PC「HP EliteBook Revolve 810」

PC本体 2014/02/05 18:33

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「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から

PC本体 2020/06/29 21:19

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日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」

PC本体 2020/06/29 18:58

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日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC

PC本体 2020/06/29 18:46

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日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」

PC本体 2020/06/29 17:57

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日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」

PC本体 2020/06/29 17:12

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日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC

PC本体 2020/06/29 16:47

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日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」

PC本体 2020/06/29 16:18

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日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売

ガジェット 2020/06/29 14:52

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日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC

PC本体 2020/06/24 22:46

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日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル

PC本体 2020/06/24 22:28

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