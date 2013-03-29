「日本HP」のニュースまとめ-2013年3月
2013年03月29日(金)
「HP ENVY x2」バッテリ連続稼働とともにどこまで歩けるか? - 女子大生3人組が往く検証ドキュメント映像(前編)
PC本体 PR 2013/03/29 18:46
2013年03月28日(木)
脅威のスタミナ・最大19時間バッテリ駆動のハイブリッドPC「HP ENVY x2」- 実使用のバッテリ駆動時間を検証する
PC本体 2013/03/28 13:38
2013年03月25日(月)
日本HP、タッチ対応の15.6型スリムノートPC - 直販で5万円台から
PC本体 2013/03/25 13:26
2013年03月22日(金)
HPの哲学を凝縮したハイブリッドPC「HP ENVY x2」 - Clover Trail、入力デバイスとサウンドの実力をチェック
PC本体 2013/03/22 08:00
2013年03月19日(火)
「HP ENVY x2」は10,000回の分離合体に本当に耐えられるのか? - 若さを武器にリアルに試した検証動画公開
PC本体 PR 2013/03/19 17:02
2013年03月18日(月)
日本HP、昭島工場生産の17.3型/15.6型"MADE IN TOKYO"オールインワンノート
PC本体 2013/03/18 15:02
2013年03月15日(金)
ピュアタブレットにもクラムシェルノートPCにもなる日本HP「HP ENVY x2」- 分離合体・素材・加工に妥協しないプレミアムモデル
PC本体 2013/03/15 11:21
2013年03月05日(火)
日本HP、ハイブリッドPC「HP ENVY x2」の128GB eMMC / Windows 8 Proモデル
PC本体 2013/03/05 17:56
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PC本体 2020/06/29 21:19
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PC本体 2020/06/29 18:58
日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC
PC本体 2020/06/29 18:46
日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」
PC本体 2020/06/29 17:57
日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」
PC本体 2020/06/29 17:12
日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC
PC本体 2020/06/29 16:47
日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」
PC本体 2020/06/29 16:18
日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売
ガジェット 2020/06/29 14:52
日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC
PC本体 2020/06/24 22:46
日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル
PC本体 2020/06/24 22:28