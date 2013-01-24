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「日本HP」のニュースまとめ-2013年1月

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2013年01月24日(木)

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日本HP、バックアップソフト付きのUSB 3.0対応ポータブルHDD

周辺機器 2013/01/24 11:00

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日本HP、薄型ベゼル採用のコンシューマ向け液晶ディスプレイを4モデル

周辺機器 2013/01/24 11:00

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日本HP、直販で28,980円からのデスクトップPCなど - AMD/Intelモデルを用意

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、Core i7-3970X Extreme Editionが選べる直販ハイエンドミニタワー

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、水冷仕様のフラッグシップミニタワー - 直販モデルはBTOが幅広い

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、20型/23型液晶一体デスクトップ - 直販モデルはフルHDで59,850円～

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、全面フラットガラス・10点マルチタッチ対応の20インチ一体型ENVY

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、15.6型スタンダードノートPC「HP Pavilion g6-2300」

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、手ごろな14型UltrabookとAMDプラットフォームのSleekbook

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、手堅い人気が続く14型/15.6型Ultrabook「ENVY」が新しく

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、分離合体11.6型ノートと14型タッチ対応ノートをリニューアル

PC本体 2013/01/24 11:00

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日本HP、ホームモバイルに適した15.6型「HP Pavilion Ultrabook 15-b100」

PC本体 2013/01/24 11:00

2013年01月17日(木)

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Clover Trail搭載で19時間駆動のタッチ対応Windows 8コンバーチブルPC - 日本HP「HP ENVY x2」

PC本体 2013/01/17 16:05

2013年01月09日(水)

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CES 2013 - HP、ヒンジで回るコンバーチブル型のモバイルノート「EliteBook Revolve」

PC本体 2013/01/09 18:37

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「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から

PC本体 2020/06/29 21:19

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日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」

PC本体 2020/06/29 18:58

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日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC

PC本体 2020/06/29 18:46

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日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」

PC本体 2020/06/29 17:57

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日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」

PC本体 2020/06/29 17:12

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日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC

PC本体 2020/06/29 16:47

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日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」

PC本体 2020/06/29 16:18

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日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売

ガジェット 2020/06/29 14:52

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日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC

PC本体 2020/06/24 22:46

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日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル

PC本体 2020/06/24 22:28

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