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「日本HP」のニュースまとめ-2012年10月

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2012年10月22日(月)

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日本HP、省電力性能に優れた法人向けミニタワーPC - AMD Trinity搭載

PC本体 2012/10/22 15:59

2012年10月19日(金)

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日本HPの法人向けWindows 8搭載10.1型タブレット発表会 - 個人でも欲しくなるクールでタフな1台

PC本体 2012/10/19 17:20

2012年10月18日(木)

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日本HP、高耐久性とバッテリ駆動約7.5時間の法人向け14型Ultrabook

PC本体 2012/10/18 11:00

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日本HP、厚み9.2mm/重さ約680gでタフ設計の法人向け10.1型Win 8タブレット

PC本体 2012/10/18 11:00

2012年10月12日(金)

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日本HP、極薄ボディの24型ワイド液晶ディスプレイ - 最薄部わずか11mm

周辺機器 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、AMD/Intelプラットフォームが選べるデスクトップ

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、柔軟にBTOできる直販ハイエンドデスクトップ

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、水冷標準のフラッグシップゲーミングデスクトップ

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、20型/23型液晶一体のタッチ対応デスクトップなど

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、ENVYブランドの17.3型ハイエンドノートPCなど

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、14型UltrabookとAMDプラットフォームのSleekbook

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、AMDのBrazos 2.0を搭載した11.6型モバイルノート

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、14型と15.6型のUltrabook「ENVY」に新モデル

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、プレミアムな13.3型Ultrabook「SPECTRE XT 13」

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、タッチ対応の14型Ultrabook「ENVY TouchSmart」

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HPの2012年冬モデル、ノートPCでもタブレットでも。分離合体11.6型ENVY

PC本体 2012/10/12 11:00

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日本HP、Windows 8搭載デスクトップ/ノートPCの2012年冬モデルを一挙発表

PC本体 2012/10/12 11:00

2012年10月04日(木)

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有名洋画を気鋭のクリエイターが描く!!「Cut&Paste TOKYO 2012」

ものづくり 2012/10/04 14:26

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日本HP、福島県の被災者向けに無料パソコン講座を開催

PC本体 2012/10/04 14:07

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「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から

PC本体 2020/06/29 21:19

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日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」

PC本体 2020/06/29 18:58

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日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC

PC本体 2020/06/29 18:46

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日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」

PC本体 2020/06/29 17:57

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日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」

PC本体 2020/06/29 17:12

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日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC

PC本体 2020/06/29 16:47

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日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」

PC本体 2020/06/29 16:18

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日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売

ガジェット 2020/06/29 14:52

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日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC

PC本体 2020/06/24 22:46

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日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル

PC本体 2020/06/24 22:28

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