「日本HP」のニュースまとめ-2012年10月
2012年10月22日(月)
日本HP、省電力性能に優れた法人向けミニタワーPC - AMD Trinity搭載
PC本体 2012/10/22 15:59
2012年10月19日(金)
日本HPの法人向けWindows 8搭載10.1型タブレット発表会 - 個人でも欲しくなるクールでタフな1台
PC本体 2012/10/19 17:20
2012年10月18日(木)
日本HP、高耐久性とバッテリ駆動約7.5時間の法人向け14型Ultrabook
PC本体 2012/10/18 11:00
日本HP、厚み9.2mm/重さ約680gでタフ設計の法人向け10.1型Win 8タブレット
PC本体 2012/10/18 11:00
2012年10月12日(金)
日本HP、極薄ボディの24型ワイド液晶ディスプレイ - 最薄部わずか11mm
周辺機器 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、AMD/Intelプラットフォームが選べるデスクトップ
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、柔軟にBTOできる直販ハイエンドデスクトップ
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、水冷標準のフラッグシップゲーミングデスクトップ
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、20型/23型液晶一体のタッチ対応デスクトップなど
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、ENVYブランドの17.3型ハイエンドノートPCなど
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、14型UltrabookとAMDプラットフォームのSleekbook
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、AMDのBrazos 2.0を搭載した11.6型モバイルノート
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、14型と15.6型のUltrabook「ENVY」に新モデル
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、プレミアムな13.3型Ultrabook「SPECTRE XT 13」
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、タッチ対応の14型Ultrabook「ENVY TouchSmart」
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HPの2012年冬モデル、ノートPCでもタブレットでも。分離合体11.6型ENVY
PC本体 2012/10/12 11:00
日本HP、Windows 8搭載デスクトップ/ノートPCの2012年冬モデルを一挙発表
PC本体 2012/10/12 11:00
2012年10月04日(木)
有名洋画を気鋭のクリエイターが描く!!「Cut&Paste TOKYO 2012」
ものづくり 2012/10/04 14:26
日本HP、福島県の被災者向けに無料パソコン講座を開催
PC本体 2012/10/04 14:07
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