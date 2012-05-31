「日本HP」のニュースまとめ-2012年5月
2012年05月31日(木)
日本HP、個人向けハイパフォーマンスノートPC2機種 - 筐体デザインを一新
PC本体 2012/05/31 13:46
2012年05月14日(月)
HP、IPSパネルとLEDバックライトのコンシューマ向け20型/23型ワイド液晶
周辺機器 2012/05/14 17:53
HP、ビジネス向けの21.5型タッチ液晶と今では貴重な24型WUXGA液晶
周辺機器 2012/05/14 17:53
HP、18.5型ワイド液晶インターネット端末 - PCいらずでWebブラウズ
周辺機器 2012/05/14 17:53
HP、無線LANやePrintに対応した低価格な家庭向けインクジェット複合機
周辺機器 2012/05/14 08:00
HP、モバイルでも使えるバッテリ駆動対応の小型インクジェット複合機など
周辺機器 2012/05/14 08:00
HP、電源供給も含めてイーサネットケーブルだけで動作するゼロクライアント
PC本体 2012/05/14 08:00
2012年05月10日(木)
HP、LTE対応のビジネス向け14型Ultrabook「HP EliteBook Folio 9470m」
PC本体 2012/05/10 02:30
HP、上海プライベートイベントで第3世代Core搭載の新型Ultrabookを多数披露
PC本体 2012/05/10 01:46
2012年05月09日(水)
日本HP、第3世代Intel CoreとSSDが選択可能な液晶一体型PCの2012年夏モデル
PC本体 2012/05/09 22:04
日本HP、セパレート型デスクトップPCの2012年夏モデルにラインナップを追加
PC本体 2012/05/09 22:01
日本HP、「HP Pavilion g」に第3世代Intel Core搭載モデル - 8万円前後から
PC本体 2012/05/09 21:56
2012年05月02日(水)
日本HP、第3世代Intel Coreプロセッサー搭載のハイエンド・ミニタワー
PC本体 2012/05/02 09:52
日本HP、第3世代Core i7搭載のホームモバイルPC「HP Pavilion dv4-5000」
PC本体 2012/05/02 09:51
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