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「日本HP」のニュースまとめ-2012年1月

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2012年01月30日(月)

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iPod開発で知られるPalm元CEOのJon Rubinstein氏、HPを退職へ

PC本体 2012/01/30 20:34

2012年01月27日(金)

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サウンドやデザインにもこだわった高性能プレミアムノート - 日本ヒューレット・パッカード「HP ENVY15-3000」

PC本体 2012/01/27 15:19

2012年01月26日(木)

Top

米HP、オープン版「webOS 1.0」を2012年9月に公開

PC本体 2012/01/26 10:34

2012年01月19日(木)

Top

8コアCPU搭載のゲーミングPC - 日本ヒューレット・パッカード「HP Pavilion Desktop PC h9-1170jp」

PC本体 2012/01/19 20:13

Top

日本HP、20インチ／3D対応23インチの個人向け液晶ディスプレイ

周辺機器 2012/01/19 20:12

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日本HP、個人向けPC春モデルを発表 - プレミアムノート「ENVY」新製品など

PC本体 2012/01/19 12:08

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日本HP、「Pavilion Desktop」にAMD FX搭載の水冷ゲーミングPC「h9」

PC本体 2012/01/19 11:00

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日本HP、シンプル設計のハイバリュー・ミニタワーPC「p6シリーズ」

PC本体 2012/01/19 11:00

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日本HP、セパレート型「h8」「s5」にプロセッサ強化などのアップデート

PC本体 2012/01/19 11:00

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日本HP、一体型PCの春モデル - 「Omni」にも「マジック・キャンバス」搭載

PC本体 2012/01/19 11:00

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日本HP、高級感を追求したプレミアムノートPC「HP ENVY15-3000」

PC本体 2012/01/19 11:00

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日本HP、フルメタルボディのUltrabook「HP Folio 13」

PC本体 2012/01/19 11:00

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日本HP、"ホームモバイルPCの決定版"「dm4-3000」を発表

PC本体 2012/01/19 11:00

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日本HP、ノートPC製品群をアップデート - 「dm1」にレッドモデルを用意

PC本体 2012/01/19 11:00

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「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から

PC本体 2020/06/29 21:19

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日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」

PC本体 2020/06/29 18:58

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日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC

PC本体 2020/06/29 18:46

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日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」

PC本体 2020/06/29 17:57

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日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」

PC本体 2020/06/29 17:12

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日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC

PC本体 2020/06/29 16:47

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日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」

PC本体 2020/06/29 16:18

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日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売

ガジェット 2020/06/29 14:52

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日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC

PC本体 2020/06/24 22:46

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日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル

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