「日本HP」のニュースまとめ-2012年1月
2012年01月30日(月)
iPod開発で知られるPalm元CEOのJon Rubinstein氏、HPを退職へ
PC本体 2012/01/30 20:34
2012年01月27日(金)
サウンドやデザインにもこだわった高性能プレミアムノート - 日本ヒューレット・パッカード「HP ENVY15-3000」
PC本体 2012/01/27 15:19
2012年01月26日(木)
米HP、オープン版「webOS 1.0」を2012年9月に公開
PC本体 2012/01/26 10:34
2012年01月19日(木)
8コアCPU搭載のゲーミングPC - 日本ヒューレット・パッカード「HP Pavilion Desktop PC h9-1170jp」
PC本体 2012/01/19 20:13
日本HP、20インチ／3D対応23インチの個人向け液晶ディスプレイ
周辺機器 2012/01/19 20:12
日本HP、個人向けPC春モデルを発表 - プレミアムノート「ENVY」新製品など
PC本体 2012/01/19 12:08
日本HP、「Pavilion Desktop」にAMD FX搭載の水冷ゲーミングPC「h9」
PC本体 2012/01/19 11:00
日本HP、シンプル設計のハイバリュー・ミニタワーPC「p6シリーズ」
PC本体 2012/01/19 11:00
日本HP、セパレート型「h8」「s5」にプロセッサ強化などのアップデート
PC本体 2012/01/19 11:00
日本HP、一体型PCの春モデル - 「Omni」にも「マジック・キャンバス」搭載
PC本体 2012/01/19 11:00
日本HP、高級感を追求したプレミアムノートPC「HP ENVY15-3000」
PC本体 2012/01/19 11:00
日本HP、フルメタルボディのUltrabook「HP Folio 13」
PC本体 2012/01/19 11:00
日本HP、"ホームモバイルPCの決定版"「dm4-3000」を発表
PC本体 2012/01/19 11:00
日本HP、ノートPC製品群をアップデート - 「dm1」にレッドモデルを用意
PC本体 2012/01/19 11:00
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日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC
PC本体 2020/06/29 18:46
日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」
PC本体 2020/06/29 17:57
日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」
PC本体 2020/06/29 17:12
日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC
PC本体 2020/06/29 16:47
日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」
PC本体 2020/06/29 16:18
日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売
ガジェット 2020/06/29 14:52
日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC
PC本体 2020/06/24 22:46
日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル
PC本体 2020/06/24 22:28