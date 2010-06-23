「日本HP」のニュースまとめ-2010年6月
2010年06月23日(水)
日本HP、セキュリティチップ搭載の15.6型などビジネスノート2機種
PC本体 2010/06/23 14:01
2010年06月22日(火)
日本HP、シンクライアント端末をお得な価格で提供するキャンペーン
PC本体 2010/06/22 13:44
2010年06月21日(月)
日本HP、メルセデス・ベンツA-Classが抽選で当たるキャンペーンスタート
PC本体 2010/06/21 20:28
日本HP、USBやeSATAで外付けHDDも接続できるSOHO向けのエントリーNAS
周辺機器 2010/06/21 18:38
2010年06月17日(木)
日本HP、3波チューナー搭載の21.5型オールインワンデスクトップ
PC本体 2010/06/17 09:30
日本HP、i7-900番対応のデスクトップ「HPE」 - 1,000台限定でFF XIVベータID用意
PC本体 2010/06/17 09:30
日本HP、低価格デスクトップ「p6000」シリーズ - 29,820円から
PC本体 2010/06/17 09:30
日本HP、価格39,900円からのスリムタワー「s5000」シリーズ
PC本体 2010/06/17 09:30
日本HP、Core i5/i7搭載の17.3型ノート「dv7」の夏モデル
PC本体 2010/06/17 09:30
日本HP、128GB SSDやOffice 2010も選択可能な11.6型ノート「dm1a」
PC本体 2010/06/17 09:30
日本HP、18.5～27型の液晶ディスプレイ8製品 - 10,500円から
周辺機器 2010/06/17 09:30
日本HP、20/23型タッチ対応ボードPC「HP TouchSmart」シリーズ夏モデル
PC本体 2010/06/17 09:30
日本HP、Athlon II搭載で18.5型液晶一体デスクトップ夏モデル
PC本体 2010/06/17 09:30
2010年06月15日(火)
日本HP、12.1型/15.6型のビジネスノートのエントリーモデル
PC本体 2010/06/15 13:44
2010年06月08日(火)
日本HP、SSDやOffcie 2010も搭載可能な15.6型Core i3/i5/i7ノート「dv6i」
PC本体 2010/06/08 09:30
日本HP、AMD Danube採用の新デザイン15.6型ノート「dv6a」
PC本体 2010/06/08 09:30
日本HP、タッチ機能搭載モデルも用意の15.6型Core i5/i7ノート「dv6p」
PC本体 2010/06/08 09:30
日本HP、Intel Core i5/Celeron T3300搭載の15.6型ノート「G62」
PC本体 2010/06/08 09:30
2010年06月03日(木)
HP、ノートPC向け「HP CarePack アクシデントサポート」で盗難もサポート
PC本体 2010/06/03 21:06
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