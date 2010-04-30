「日本HP」のニュースまとめ-2010年4月
2010年04月30日(金)
米HP、米Palmと約12億ドルの買収で合意 - その狙いは何か?
PC本体 2010/04/30 17:10
2010年04月22日(木)
日本HP、17インチと15.6インチのモバイルワークステーション
PC本体 2010/04/22 22:29
日本HP、Core i7搭載可能な12.1インチのモバイルノートとタブレットPC
PC本体 2010/04/22 21:29
7.5時間駆動の13.3型CULVノート - 日本HP「HP Pavilion Notebook PC dm3i」
PC本体 2010/04/22 07:00
2010年04月21日(水)
日本HP、デスクトップ「HP Pavilion Desktop PC」シリーズ初夏モデル2機種
PC本体 2010/04/21 16:16
日本HP、Core i3搭載の15.6型ノート「HP G62 Notebook PC」
PC本体 2010/04/21 15:02
2010年04月14日(水)
パソコンをファッションに - 西山茉希さんも登場したHPのミニノート発表会
PC本体 2010/04/14 18:30
日本HP、13.3/15.6/17.3型の法人向けエントリーノート
PC本体 2010/04/14 18:19
2010年04月13日(火)
日本HP、ヴィヴィアン・タム2010春夏コレクション"蝶"モチーフのミニノート
PC本体 2010/04/13 15:34
2010年04月12日(月)
日本HP、「メイド in TOKYO」キャンペーン第2弾開始
PC本体 2010/04/12 20:06
日本HP、地デジ/BS/CSチューナー搭載の21.5型オールインワンデスクトップ
PC本体 2010/04/12 13:45
2010年04月07日(水)
日本HP、容積が従来機の約1/3になったミニタワー型WS「HP Z200 SFF」
PC本体 2010/04/07 18:13
2010年04月01日(木)
日本HP、大判プリンタ保守サービス製品の特別価格キャンペーン
周辺機器 2010/04/01 16:35
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「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から
PC本体 2020/06/29 21:19
日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」
PC本体 2020/06/29 18:58
日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC
PC本体 2020/06/29 18:46
日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」
PC本体 2020/06/29 17:57
日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」
PC本体 2020/06/29 17:12
日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC
PC本体 2020/06/29 16:47
日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」
PC本体 2020/06/29 16:18
日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売
ガジェット 2020/06/29 14:52
日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC
PC本体 2020/06/24 22:46
日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル
PC本体 2020/06/24 22:28