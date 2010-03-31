「日本HP」のニュースまとめ-2010年3月
2010年03月31日(水)
”アフターケア”から”使いこなし”まで - 日本HPの「HP安心サポート365」とは?
PC本体 2010/03/31 21:22
2010年03月29日(月)
ベネッセと日本HP、「いぬのきもち」「ねこのきもち」フォトサービスで提携
PC本体 2010/03/29 12:41
2010年03月25日(木)
日本HP、2万円台前半の手のひらサイズのシンクライアント
PC本体 2010/03/25 12:26
2010年03月23日(火)
ブラザー、キヤノン、デル、エプソン、HPなど6社、インク回収で温暖化対策
周辺機器 2010/03/23 13:22
2010年03月19日(金)
東工大附属科技高、日本HP製タブレットで「技術者モラルゲーム」授業実施
PC本体 2010/03/19 07:00
2010年03月18日(木)
日本HP、高性能デスクトップ「HPE190jp/CT」でCore i7-980Xが選択可能に
PC本体 2010/03/18 12:46
2010年03月17日(水)
日本HP、重量1.18kgの10.1型ミニノート「HP Mini 210」 - 価格49,980円
PC本体 2010/03/17 13:39
重量1.5kg/8時間駆動の11.6型SSDノート - 日本HP「HP Pavilion Notebook PC dm1 春モデル」
PC本体 2010/03/17 08:00
2010年03月12日(金)
日本HP、15.6型ノート「dv6i」の1,000台限定59,430円販売キャンペーン
PC本体 2010/03/12 21:43
2010年03月11日(木)
日本HP、13.3型ノート「dm3i」のスーパードライブ半額&マウス無料キャンペーン
PC本体 2010/03/11 23:10
日本HP、13.3型ノート「dm3a」の期間限定CPU&メモリ半額キャンペーン
PC本体 2010/03/11 22:29
日本HP、15.6型ノート「dv6a」メモリ・HDD無料アップグレードキャンペーン
PC本体 2010/03/11 20:33
2010年03月10日(水)
日本HP、プリペイドタイプチケット制のソフトウェア教育サービス
PC本体 2010/03/10 21:50
「iPadには負けない」 - HPがタブレット「HP slate」の最新デモ動画公開
PC本体 2010/03/10 12:00
2010年03月09日(火)
日本HP、1台のPCを10人が同時利用できる「HP MultiSeat Computing」発表
PC本体 2010/03/09 19:54
2010年03月08日(月)
日本HP、パソコン本体が最大34%割引になる2つのキャンペーンを開始
PC本体 2010/03/08 15:01
2010年03月04日(木)
日本HP、Athlon II搭載で18.5型液晶一体デスクトップのエントリーモデル
PC本体 2010/03/04 14:13
日本HP、Athlon II X2 240e搭載のマルチタッチ対応20型ボードPC
PC本体 2010/03/04 13:54
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