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「日本HP」のニュースまとめ-2010年3月

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2010年03月31日(水)

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”アフターケア”から”使いこなし”まで - 日本HPの「HP安心サポート365」とは?

PC本体 2010/03/31 21:22

2010年03月29日(月)

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ベネッセと日本HP、「いぬのきもち」「ねこのきもち」フォトサービスで提携

PC本体 2010/03/29 12:41

2010年03月25日(木)

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日本HP、2万円台前半の手のひらサイズのシンクライアント

PC本体 2010/03/25 12:26

2010年03月23日(火)

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ブラザー、キヤノン、デル、エプソン、HPなど6社、インク回収で温暖化対策

周辺機器 2010/03/23 13:22

2010年03月19日(金)

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東工大附属科技高、日本HP製タブレットで「技術者モラルゲーム」授業実施

PC本体 2010/03/19 07:00

2010年03月18日(木)

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日本HP、高性能デスクトップ「HPE190jp/CT」でCore i7-980Xが選択可能に

PC本体 2010/03/18 12:46

2010年03月17日(水)

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日本HP、重量1.18kgの10.1型ミニノート「HP Mini 210」 - 価格49,980円

PC本体 2010/03/17 13:39

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重量1.5kg/8時間駆動の11.6型SSDノート - 日本HP「HP Pavilion Notebook PC dm1 春モデル」

PC本体 2010/03/17 08:00

2010年03月12日(金)

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日本HP、15.6型ノート「dv6i」の1,000台限定59,430円販売キャンペーン

PC本体 2010/03/12 21:43

2010年03月11日(木)

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日本HP、13.3型ノート「dm3i」のスーパードライブ半額&マウス無料キャンペーン

PC本体 2010/03/11 23:10

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日本HP、13.3型ノート「dm3a」の期間限定CPU&メモリ半額キャンペーン

PC本体 2010/03/11 22:29

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日本HP、15.6型ノート「dv6a」メモリ・HDD無料アップグレードキャンペーン

PC本体 2010/03/11 20:33

2010年03月10日(水)

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日本HP、プリペイドタイプチケット制のソフトウェア教育サービス

PC本体 2010/03/10 21:50

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「iPadには負けない」 - HPがタブレット「HP slate」の最新デモ動画公開

PC本体 2010/03/10 12:00

2010年03月09日(火)

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日本HP、1台のPCを10人が同時利用できる「HP MultiSeat Computing」発表

PC本体 2010/03/09 19:54

2010年03月08日(月)

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日本HP、パソコン本体が最大34%割引になる2つのキャンペーンを開始

PC本体 2010/03/08 15:01

2010年03月04日(木)

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日本HP、Athlon II搭載で18.5型液晶一体デスクトップのエントリーモデル

PC本体 2010/03/04 14:13

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日本HP、Athlon II X2 240e搭載のマルチタッチ対応20型ボードPC

PC本体 2010/03/04 13:54

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「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から

PC本体 2020/06/29 21:19

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日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」

PC本体 2020/06/29 18:58

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日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC

PC本体 2020/06/29 18:46

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日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」

PC本体 2020/06/29 17:57

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日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」

PC本体 2020/06/29 17:12

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日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC

PC本体 2020/06/29 16:47

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日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」

PC本体 2020/06/29 16:18

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日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売

ガジェット 2020/06/29 14:52

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日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC

PC本体 2020/06/24 22:46

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日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル

PC本体 2020/06/24 22:28

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