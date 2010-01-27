「日本HP」のニュースまとめ-2010年1月
2010年01月27日(水)
HPがタブレットPC「HP slate」概要を動画で公開 - 2010年内に発売
PC本体 2010/01/27 14:38
2010年01月25日(月)
日本HP、東京生産3周年記念の"HP×アイドリング!!! 「メイド in TOKYO」キャンペーン"
PC本体 2010/01/25 19:06
2010年01月22日(金)
日本HP、21.5型ワイド マルチタッチ液晶「HP 2209t」 - 39,900円
周辺機器 2010/01/22 17:53
2010年01月21日(木)
日本HP、17.3型Core i5/i7ノート「dv7」 - 128GB SDD＋500GB HDD搭載も可
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、GeForce GT 230M搭載可能な15.6型Core i3/i5/i7ノート「dv6i」
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、AMD Tigrisプラットフォーム採用の15.6型ノート「dv6a」
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、基本機能を大幅強化した13.3型ノート「dm3i」2010年春モデル
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、Turion Neo X2 & 128GB SSDサポートの13.3型ノート「dm3a」
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、最大8時間駆動の11.6型CULVノート「dm1」2010年春モデル
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、Core i7-900番台専用ミニタワー新シリーズ「HPE 190」
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、Core i5/i7 ＆ Phenom II X4採用ミニタワー「e9000」春モデル
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、低価格デスクトップ「p6000」シリーズの2010年春モデル
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、価格39,930円からのスリムタワー「s5000」シリーズ
PC本体 2010/01/21 11:00
日本HP、Core i3/i7採用23型液晶ボードPC「HP TouchSmart 600PC」
PC本体 2010/01/21 11:00
2010年01月12日(火)
日本HP、ワークステーション新機種「HP Z400 Workstation 後期型」
PC本体 2010/01/12 22:22
2010年01月08日(金)
CES 2010 - HP、マルチタッチ対応ネットブック、新世代TouchSmartなどを披露
PC本体 2010/01/08 21:51
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PC本体 2020/06/29 17:12
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ガジェット 2020/06/29 14:52
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