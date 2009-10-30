「日本HP」のニュースまとめ-2009年10月
2009年10月30日(金)
エレガントかつ繊細なデザインが魅力 - 日本HP「HP Mini 110 by Studio Tord Boontje」
PC本体 2009/10/30 19:00
2009年10月23日(金)
日本HP、法人向けデスクトップ購入時に不要PCの下取り&データ消去サービス
PC本体 2009/10/23 18:16
2009年10月22日(木)
日本HP、ビジネス向けにピポット回転も可能な19型ディスプレイなど5モデル
周辺機器 2009/10/22 02:01
日本HP、ビジネス向けデスクトップにWin 7搭載の新エントリーシリーズ
PC本体 2009/10/22 01:03
2009年10月15日(木)
日本HP、18.5型液晶一体型デスクトップ「HP Pavilion All-in-One PC MS200」シリーズ
PC本体 2009/10/15 10:24
日本HP、液晶一体型ボードPC「HP TouchSmart PC」シリーズの2009年冬モデル
PC本体 2009/10/15 09:54
全モデルクアッドコア採用のデスクトップ「HP Pavilion Desktop PC e9000」2009年冬モデル
PC本体 2009/10/15 09:00
日本HP、価格29,820円からのデスクトップ「HP Pavilion Desktop PC p6000」シリーズ
PC本体 2009/10/15 09:00
価格69,930円からのCore i5-750デスクトップ「HP Pavilion Desktop PC s5250」
PC本体 2009/10/15 09:00
日本HP、25型ワイド液晶「HP 2509p」 - 49,980円
周辺機器 2009/10/15 09:00
2009年10月14日(水)
日本HP、クリエイティブツールへと進化したWindows 7搭載モデル発表会
PC本体 2009/10/14 22:00
8時間駆動&重量1.49kgの11.6型CULVノート「HP Pavilion Notebook PC dm1」 - 7万円前後
PC本体 2009/10/14 13:30
日本HP、AMD Congo採用の13.3型ノート「HP Pavilion Notebook PC dm3a」
PC本体 2009/10/14 13:30
2009年10月07日(水)
日本HP、HP mini 110デザイナーズ・コレクション第2弾発表会
PC本体 2009/10/07 18:49
2009年10月06日(火)
新デザイン採用の「Windows 7 Starter」搭載10.1型ノート「HP 110 Mini」スペシャルエディション
PC本体 2009/10/06 13:30
2009年10月05日(月)
日本HP、業界初となるクラウドコンピューティング専用クライアント端末
PC本体 2009/10/05 21:41
日本HP、オンラインフォトサービス「Snapfish」でデジタルフォトフレーム販売
周辺機器 2009/10/05 18:10
2009年10月01日(木)
日本HP、メインマシンとしても使える7万円台からの法人向けノートPC
PC本体 2009/10/01 21:23
タッチ&無線LAN対応の新複合機「HP Photosmart」発表会
周辺機器 2009/10/01 20:18
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