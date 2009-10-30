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「日本HP」のニュースまとめ-2009年10月

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2009年10月30日(金)

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エレガントかつ繊細なデザインが魅力 - 日本HP「HP Mini 110 by Studio Tord Boontje」

PC本体 2009/10/30 19:00

2009年10月23日(金)

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日本HP、法人向けデスクトップ購入時に不要PCの下取り&データ消去サービス

PC本体 2009/10/23 18:16

2009年10月22日(木)

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日本HP、ビジネス向けにピポット回転も可能な19型ディスプレイなど5モデル

周辺機器 2009/10/22 02:01

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日本HP、ビジネス向けデスクトップにWin 7搭載の新エントリーシリーズ

PC本体 2009/10/22 01:03

2009年10月15日(木)

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日本HP、18.5型液晶一体型デスクトップ「HP Pavilion All-in-One PC MS200」シリーズ

PC本体 2009/10/15 10:24

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日本HP、液晶一体型ボードPC「HP TouchSmart PC」シリーズの2009年冬モデル

PC本体 2009/10/15 09:54

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全モデルクアッドコア採用のデスクトップ「HP Pavilion Desktop PC e9000」2009年冬モデル

PC本体 2009/10/15 09:00

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日本HP、価格29,820円からのデスクトップ「HP Pavilion Desktop PC p6000」シリーズ

PC本体 2009/10/15 09:00

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価格69,930円からのCore i5-750デスクトップ「HP Pavilion Desktop PC s5250」

PC本体 2009/10/15 09:00

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日本HP、25型ワイド液晶「HP 2509p」 - 49,980円

周辺機器 2009/10/15 09:00

2009年10月14日(水)

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日本HP、クリエイティブツールへと進化したWindows 7搭載モデル発表会

PC本体 2009/10/14 22:00

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8時間駆動&重量1.49kgの11.6型CULVノート「HP Pavilion Notebook PC dm1」 - 7万円前後

PC本体 2009/10/14 13:30

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日本HP、AMD Congo採用の13.3型ノート「HP Pavilion Notebook PC dm3a」

PC本体 2009/10/14 13:30

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日本HP、C2D SP9300/Celeron SU2300採用の13.3型ノート「HP Pavilion Notebook PC dm3i」

PC本体 2009/10/14 13:30

2009年10月07日(水)

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日本HP、HP mini 110デザイナーズ・コレクション第2弾発表会

PC本体 2009/10/07 18:49

2009年10月06日(火)

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新デザイン採用の「Windows 7 Starter」搭載10.1型ノート「HP 110 Mini」スペシャルエディション

PC本体 2009/10/06 13:30

2009年10月05日(月)

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日本HP、業界初となるクラウドコンピューティング専用クライアント端末

PC本体 2009/10/05 21:41

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日本HP、オンラインフォトサービス「Snapfish」でデジタルフォトフレーム販売

周辺機器 2009/10/05 18:10

2009年10月01日(木)

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日本HP、メインマシンとしても使える7万円台からの法人向けノートPC

PC本体 2009/10/01 21:23

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タッチ&無線LAN対応の新複合機「HP Photosmart」発表会

周辺機器 2009/10/01 20:18

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「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から

PC本体 2020/06/29 21:19

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日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」

PC本体 2020/06/29 18:58

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日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC

PC本体 2020/06/29 18:46

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日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」

PC本体 2020/06/29 17:57

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日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」

PC本体 2020/06/29 17:12

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日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC

PC本体 2020/06/29 16:47

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日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」

PC本体 2020/06/29 16:18

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日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売

ガジェット 2020/06/29 14:52

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日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC

PC本体 2020/06/24 22:46

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日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル

PC本体 2020/06/24 22:28

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