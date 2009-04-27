パソコン
会員ページ

お知らせ

「日本HP」のニュースまとめ-2009年4月

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2009年04月27日(月)

Top

9万円台でコンバーチブルノートの可用性を楽しめる「TouchSmart tx2 Notebook PC」

PC本体 PR 2009/04/27 10:06

2009年04月23日(木)

Top

HP、価格61,950円からの16型ワイドAMDノート - Athlon X2/Turion X2 Ultra搭載

PC本体 2009/04/23 18:00

Top

HP、価格155,400円からの17.3型ワイドHD+(1,600×900)液晶ノート - Core 2 Quad Q9000採用

PC本体 2009/04/23 18:00

Top

HP、デュアルコアCeleron搭載の15.6型ワイド16:9ノート - 価格66,150円

PC本体 2009/04/23 18:00

Top

HP、C2D T9550/Mobility Radeon HD 4530を搭載した16型ワイドWXGAノート

PC本体 2009/04/23 18:00

Top

HP、価格73,500円の12.1型ワイドWXGAノート - Athlon Neo/Radeon HD 3410採用

PC本体 2009/04/23 18:00

Top

Core i7の超絶性能を驚きの安さで手に入れられる「m9690jp/CT」

PC本体 PR 2009/04/23 16:09

Top

16:9表示対応の「HP Mini 1000 夏モデル」-32GB SSD内蔵で価格47,880円から

PC本体 2009/04/23 14:11

2009年04月16日(木)

Top

日本HP、ミニノート「HP Mini 2140」に高解像度モデル - Intel製SSD搭載も

PC本体 2009/04/16 15:46

Top

日本HP、24型フルHD液晶&BDドライブ採用の"W地デジ"Core 2 Quadデスクトップ

PC本体 2009/04/16 11:00

Top

日本HP、21.5型ワイドフルHD液晶付きのW地デジ搭載コンパクトPC

PC本体 2009/04/16 11:00

Top

日本HP、2TB HDD&BDドライブ搭載C2D E8600ミニタワーPC - 価格140,000円

PC本体 2009/04/16 11:00

Top

日本HP、20型ワイド液晶付きC2Q Q8300搭載ミニタワーPC - 価格100,000円

PC本体 2009/04/16 11:00

Top

日本HP、地デジ搭載の25.5型タッチスクリーン液晶一体型デスクトップPC夏モデル

PC本体 2009/04/16 11:00

2009年04月14日(火)

Top

日本HP、企業向けインクジェット複合機発表会を開催

周辺機器 2009/04/14 13:34

2009年04月13日(月)

Top

HP、全色顔料4色独立インク搭載のA4対応インクジェットプリンタ - 価格19,800円

周辺機器 2009/04/13 13:30

Top

日本HP、4色独立インク&無線LAN搭載の自動両面印刷インクジェット複合機 - 価格21,800円

周辺機器 2009/04/13 13:30

Top

HP、ネット経由のFAX機能が充実した両面ADF搭載インクジェット複合機 - 価格39,800円

周辺機器 2009/04/13 13:30

2009年04月06日(月)

Top

日本HP、最新ワークステーション「HP Z Workstation」発表会開催

PC本体 2009/04/06 19:36

Top

日本HP、Core i7 & 2TB HDD搭載デスクトップ「m9690jp/CT」のFF XI推奨認定モデル

PC本体 2009/04/06 18:46

Top

日本HP、最新Xeon搭載の新型ワークステーション「Z」シリーズ発表

PC本体 2009/04/06 13:00

Top

HP、スリムデスクトップ「v7860jp/CT」にPhenom II X4搭載機追加 - 価格69,930円から

PC本体 2009/04/06 11:15

バックナンバー

2020
2019
2018

「日本HP」の検索結果

Top

「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から

PC本体 2020/06/29 21:19

Top

日本HP、IntelとAMDが選べる15.6型コンバーチブル2in1「ENVY x360」

PC本体 2020/06/29 18:58

Top

日本HP、クリエイター向けオールインワンPCとミニタワーPC

PC本体 2020/06/29 18:46

Top

日本HP、新世代のモバイルワークステーション「HP ZBook G7」

PC本体 2020/06/29 17:57

Top

日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」

PC本体 2020/06/29 17:12

Top

日本HP、11型サイズの本体に13型液晶を載せたクリエイティブ向けノートPC

PC本体 2020/06/29 16:47

Top

日本HP、クリエイティブに向けた高性能15.6型ノートPC「HP ENVY 15」

PC本体 2020/06/29 16:18

Top

日本HP、ValveとコラボしたVRヘッドセット「Reverb G2」を9月に発売

ガジェット 2020/06/29 14:52

Top

日本HP、GIGAスクール構想の標準仕様に対応するWindowsノートPC

PC本体 2020/06/24 22:46

Top

日本HP、GIGAスクール構想に対応するChromebookを2モデル

PC本体 2020/06/24 22:28

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    風雲急を告げる時代に登場した第8世代！ ThinkPad X1 Carbon Gen8の実力を知る
  2. 2

    デル、AMD Ryzen 4000シリーズ搭載の14型 / 15型ノートPC
  3. 3

    極小パソコン「LarkBox」レビュー 小さすぎる4KミニPCの抗えない魅力
  4. 4

    「1億総クリエイター時代」の新作PCが大豊作だった - 日本HPの発表会から
  5. 5

    日本HP、15.6インチ4Kディスプレイ搭載の2-in-1 PC「HP Spectre x360 15」
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む