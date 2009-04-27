「日本HP」のニュースまとめ-2009年4月
2009年04月27日(月)
9万円台でコンバーチブルノートの可用性を楽しめる「TouchSmart tx2 Notebook PC」
PC本体 PR 2009/04/27 10:06
2009年04月23日(木)
HP、価格61,950円からの16型ワイドAMDノート - Athlon X2/Turion X2 Ultra搭載
PC本体 2009/04/23 18:00
HP、価格155,400円からの17.3型ワイドHD+(1,600×900)液晶ノート - Core 2 Quad Q9000採用
PC本体 2009/04/23 18:00
HP、デュアルコアCeleron搭載の15.6型ワイド16:9ノート - 価格66,150円
PC本体 2009/04/23 18:00
HP、C2D T9550/Mobility Radeon HD 4530を搭載した16型ワイドWXGAノート
PC本体 2009/04/23 18:00
HP、価格73,500円の12.1型ワイドWXGAノート - Athlon Neo/Radeon HD 3410採用
PC本体 2009/04/23 18:00
Core i7の超絶性能を驚きの安さで手に入れられる「m9690jp/CT」
PC本体 PR 2009/04/23 16:09
16:9表示対応の「HP Mini 1000 夏モデル」-32GB SSD内蔵で価格47,880円から
PC本体 2009/04/23 14:11
2009年04月16日(木)
日本HP、ミニノート「HP Mini 2140」に高解像度モデル - Intel製SSD搭載も
PC本体 2009/04/16 15:46
日本HP、24型フルHD液晶&BDドライブ採用の"W地デジ"Core 2 Quadデスクトップ
PC本体 2009/04/16 11:00
日本HP、21.5型ワイドフルHD液晶付きのW地デジ搭載コンパクトPC
PC本体 2009/04/16 11:00
日本HP、2TB HDD&BDドライブ搭載C2D E8600ミニタワーPC - 価格140,000円
PC本体 2009/04/16 11:00
日本HP、20型ワイド液晶付きC2Q Q8300搭載ミニタワーPC - 価格100,000円
PC本体 2009/04/16 11:00
日本HP、地デジ搭載の25.5型タッチスクリーン液晶一体型デスクトップPC夏モデル
PC本体 2009/04/16 11:00
2009年04月14日(火)
日本HP、企業向けインクジェット複合機発表会を開催
周辺機器 2009/04/14 13:34
2009年04月13日(月)
HP、全色顔料4色独立インク搭載のA4対応インクジェットプリンタ - 価格19,800円
周辺機器 2009/04/13 13:30
日本HP、4色独立インク&無線LAN搭載の自動両面印刷インクジェット複合機 - 価格21,800円
周辺機器 2009/04/13 13:30
HP、ネット経由のFAX機能が充実した両面ADF搭載インクジェット複合機 - 価格39,800円
周辺機器 2009/04/13 13:30
2009年04月06日(月)
日本HP、最新ワークステーション「HP Z Workstation」発表会開催
PC本体 2009/04/06 19:36
日本HP、Core i7 & 2TB HDD搭載デスクトップ「m9690jp/CT」のFF XI推奨認定モデル
PC本体 2009/04/06 18:46
日本HP、最新Xeon搭載の新型ワークステーション「Z」シリーズ発表
PC本体 2009/04/06 13:00
HP、スリムデスクトップ「v7860jp/CT」にPhenom II X4搭載機追加 - 価格69,930円から
PC本体 2009/04/06 11:15
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