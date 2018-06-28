「細谷佳正」のニュースまとめ-2018年6月
2018年06月28日(木)
「TBSアニメフェスタ」追加出演者発表、「シンカリオン」「学園BASARA」ら参加
コミック 2018/06/28 15:00
「TBSアニメフェスタ2018」、8/18開催！参加作品＆出演者の第2弾を発表
アニメ 2018/06/28 15:00
2018年06月20日(水)
「ダイヤのA」オールスターイベント、逢坂良太や島崎信長ら出演者13名を発表
コミック 2018/06/20 18:07
2018年06月19日(火)
「BANANA FISH」×ローソンコラボ、バナナスムージーや原作イラストグッズも
コミック 2018/06/19 00:00
2018年06月12日(火)
「夢王国と眠れる100人の王子様」キービジュアル公開、新たな王子もお目見え
コミック 2018/06/12 18:00
2018年06月09日(土)
劇場版「ダンまち」に内田真礼・細谷佳正・斉藤壮馬、監督で桜美かつしが参加
コミック 2018/06/09 22:00
2018年06月04日(月)
3年ぶりの「TBSアニメフェスタ」メインビジュアルに赤根和樹オリジナル作品
コミック 2018/06/04 00:02
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「細谷佳正」の検索結果
「ツキアニ。2」放送が10月に再延期、黒田崇矢演じる黒田の宣伝動画も公開
コミック 2020/06/05 18:30
7月開始予定だった「ダンまち」3期、10月以降に放送・配信を延期
コミック 2020/05/30 11:11
アニメ「進撃の巨人」The Final Season、制作はMAPPA、監督は林祐一郎
コミック 2020/05/29 18:37
「恋わずらいのエリー」デザートで完結、「まいりました、先輩」とのコラボCD付き
コミック 2020/05/23 19:19
「ツキアニ。2」12名のアイドル揃った新ビジュアル、キャラ設定画も公開
コミック 2020/05/20 18:00
「逃げ恥」朗読劇がTV初放送！梶裕貴、内田真礼らキャストが4人1組で日替わり出演
コミック 2020/05/20 10:00
アニメ「BNA」ワタリアホウドリ獣人・ピンガ役に浪川大輔、第7話から登場
コミック 2020/05/14 12:00
アニメ「BNA」第6話から登場、ヘビ獣人・ボリス役は子安武人
コミック 2020/05/07 12:00
アニメ「BNA」第5話より登場するクマ獣人・ジャッキー役に潘めぐみ
コミック 2020/04/30 12:00
アニメ「BNA」第4話から登場するイルカ獣人・ニナ役に前島亜美
コミック 2020/04/23 12:00